Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv, стоит ли нам бояться очередной китайской болезни и смертоносных комаров

Просто 10 000 – это незначительное число для страны с населением больше 1,3 миллиарда человек. Другая история заключается в том, что Китай – страна с педантичным порядком и коммунистическим режимом, и в соответствии с указаниями правительства все, кто заболел этой лихорадкой, госпитализируются. Знаете, почему? Чтобы поместить их в помещения, где их не могут укусить другие комары, которые затем могут передать болезнь дальше. В больнице этих пациентов держат неделю, пока они не приобретут иммунитет и не смогут больше распространять вирус. Кроме того, китайское правительство раздало людям москитные сетки и распылило инсектициды в жилых районах, на улицах и в местах, где люди работают на открытом воздухе.