Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv, стоит ли нам бояться очередной китайской болезни и смертоносных комаров
В последние недели на всех порталах и в социальных сетях полно страшных заголовков о том, что в Китае распространяется страшный вирус Чикунгунья, от которого нет лекарства. Известный в Латвии врач Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv, что это за вирус и чем он нам грозит.
Все это - дезинформация
Сообщения в социальных сетях о том, что вирус Чикунгунья сбежал из китайской лаборатории или что весь Китай в панике, являются дезинформацией. Вирус Чикунгунья известен людям с 1952 года и передается комарами (точнее, самками комаров) через укусы. Основными переносчиками являются комары желтой лихорадки (Aedes aegypti) и азиатские тигровые комары (Aedes albopictus). Эти же два вида комаров переносят и многие другие заболевания. Ни один из этих комаров не обитает в Латвии.
Проще говоря, даже если в Китае лихорадкой Чикунгунья заболели 10 000 человек, в переносном смысле это означало бы, что в Латвии заболели 13 человек.
Просто 10 000 – это незначительное число для страны с населением больше 1,3 миллиарда человек. Другая история заключается в том, что Китай – страна с педантичным порядком и коммунистическим режимом, и в соответствии с указаниями правительства все, кто заболел этой лихорадкой, госпитализируются. Знаете, почему? Чтобы поместить их в помещения, где их не могут укусить другие комары, которые затем могут передать болезнь дальше. В больнице этих пациентов держат неделю, пока они не приобретут иммунитет и не смогут больше распространять вирус. Кроме того, китайское правительство раздало людям москитные сетки и распылило инсектициды в жилых районах, на улицах и в местах, где люди работают на открытом воздухе.
В настоящее время лихорадка Чикунгунья встречается в Азии, Африке, на островах Тихого океана, в Южной Америке, Центральной Америке, Мексике и на юго-западе США.
Краткое описание лихорадки
Лихорадка Чикунгунья начинается внезапно (обычно через 3–7 дней после заражения). Во время лихорадки температура достигает 39–40 °C и сопровождается ознобом. Характерным признаком лихорадки Чикунгунья является сильная боль в суставах, которая наблюдается у 2/3 пациентов. Боль в суставах разнообразная, мигрирующая, но в основном затрагивает мелкие суставы кистей и стоп.
У многих пациентов появляется покраснение лица и тела, часто сопровождающееся макулопапулерными высыпаниями, чаще всего на теле и конечностях. Зарегистрированы геморрагические симптомы (петехия, пурпура, кровоточивость десен, носовое кровотечение, гематез и мелена), но только в Азии. Реже симптомами инфекции Чикунгунья являются тошнота, рвота, мышечные боли, головные боли, светобоязнь, конъюнктивит, ретробульбарные боли, выделения из носа и лимфаденопатия.
В большинстве случаев все проблемы исчезают через неделю или две. В очень редких случаях Чикунгунья приводит к летальному исходу – в Африке она угрожает недоношенным и плохо питаемым младенцам, а во всем мире – пожилым людям с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Диагностика инфекции вирусом Чикунгунья не сложна, ее можно очень успешно провести в лаборатории Gulbja и Центральной лаборатории с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой, полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой в реальном времени, ELISA-реакции или других методов. Зачем вообще нужны лабораторные исследования? Чтобы отличить лихорадку Чикунгунья от других вирусных заболеваний, например, лихорадки Денге (ее возбудители — вирусы — также переносятся комарами).
Специфического лечения от вируса Чикунгунья нет, как и от большинства вирусов. В лабораторных условиях, in vitro, некоторые из широко используемых противовирусных препаратов уменьшают количество вируса, но я сознательно не буду называть названия этих лекарств.
Таким образом, лечение заключается в облегчении симптомов. Оно включает противовоспалительные и противоотечные препараты, например, диклофенак. Не следует принимать аспирин, пока не исключена инфекция вирусом Денге. В мировой литературе есть предупреждение – не принимать стероидные препараты во время лихорадки Чикунгунья.
Китайские врачи рекомендуют легкие движения — гимнастику под руководством физиотерапевта, которая уменьшает скованность суставов и боль.
Что за вирус такой?
Краткая информация о вирусе Чикунгунья: вирус известен уже давно – впервые был идентифицирован в Африке в 1952 году, назван по названию местного населения Танзании, обозначающему боль и скованность в суставах. Чаще всего его переносят два вида комаров: Aedes aegypti и Aedes albopictus.
К июлю 2025 года в 16 странах и территориях зарегистрировано около 240 000 случаев заболевания и 90 случаев смерти. Чикунгунья легко распространяется в эпоху быстрых глобальных путешествий. Например, в Африке или Китае комар кусает человека и заражает его вирусом Чикунгунья. Этот человек садится в самолет и летит в Южную Европу. Там итальянские комары кусают этого человека и заражаются вирусом, который начинает распространяться среди местной популяции насекомых.
Что за насекомые?
В мире насчитывается более 1600 видов, в Латвии зарегистрировано 27 видов комаров. Многие виды переносят возбудителей болезней, распространяя их от одного организма к другому, например, малярию, желтую лихорадку, тропическую лихорадку, лихорадку Западного Нила, филяриатоз. Таким образом, комаров можно считать самыми опасными животными в мире, из-за которых ежегодно гибнет больше всего людей и животных во всем мире.
У большинства видов комаров самки являются эктопаразитами, которые питаются кровью, а самцы питаются только нектаром цветов. У кровососущих самок ротовой аппарат удлинен, острый и приспособлен для прокалывания. Самки комаров питаются кровью млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и даже некоторых рыб. Некоторые виды нападают также на беспозвоночных, в основном на насекомых.
Комары обычно встречаются и активны во влажных, тенистых местах в лесах и кустарниках. Наиболее активны они вечером и ночью, а также в пасмурные дни. Как и все полноконечные насекомые, комары проходят четыре стадии развития: яйцо, личинка, куколка и взрослая особь.
Египетский комар или комар желтой лихорадки (Aedes aegypti)
Ученик Карла Линнея Фредрик Хазельквист впервые описал египетского комара в 1757 году во время своего путешествия по Палестине и назвал его Culex aegypti. Сейчас этот вид комаров распространился по всему миру как инвазивный вид, обитающий в тропических, субтропических и умеренных регионах. Комар распространился в Новом Свете с работорговлей. В континентальной Европе Aedes aegypti не встречается, но он был обнаружен в местах, расположенных достаточно близко к Европе, например, в азиатской части Турции. В 2018 году во Франции, в Марселе, была обнаружена одна взрослая особь женского пола. На основании генетических исследований и анализа движения коммерческих судов происхождение особи было определено — Центральноафриканская страна Камерун.
Aedes aegypti — это темный комар длиной 4–7 миллиметров. Самки крупнее самцов. Самцы питаются фруктами, а только самки кусают, чтобы получить кровь, необходимую для созревания яиц. Самки распознают потенциальную жертву по химическим соединениям, выделяемым млекопитающими (и человеком), таким как аммиак, углекислый газ, молочная кислота и октанол. Однако чаще всего Aedes aegypti самки питаются кровью птиц, часто — птенцов в гнездах.
Продолжительность жизни взрослой особи Aedes aegypti составляет от двух до четырех недель в зависимости от условий, но яйца в сухом состоянии могут сохранять жизнеспособность более года, что позволяет комарам возродиться после холодной зимы или засушливого периода.
Aedes aegypti является переносчиком многих патогенов. По-видимому, этот комар может быть связан с переносом 54 вирусов, из которых я упомяну только те, которые в той или иной степени известны за пределами научной литературы: африканская лошадиная чума (AHSV), вирус Буньямувера (BUNV), вирус Чикунгунья (CHIKV), Chandipura vesiculovirus (CHPV), Cypovirus (без названия), вирус Кешвалии (CVV), вирус Денге (DENV), вирус восточного энцефалита лошадей (EEEV), вирус эпизоотической геморрагической болезни (EHDV), вирус Харт-Парк (HPV), вирус израильско-турецкого менингоэнцефалита (ITV), вирус японского энцефалита (JBEV), вирус Кунджин (KUNV), вирус Ла-Кросс (LACV), вирус Маяро (MAYV), вирус Марбург (MBGV), вирус Мукамбо (MUCV), вирус энцефалита Мюррей-Вэлли (MVEV), вирус Наварро (NAVV), вирус Орунго (ORUV), вирус Рестан (RESV), вирус лихорадки Рифт-Валли (RVFV), вирус Семлики (SFV), вирус Синдбис (SINV), вирус Тахина (TAHV), вирус Венесуэльского энцефалита лошадей (VEEV), вирус везикулярного стоматита, вирус Западного Нила (WNV), вирус Весселсброна (WSLV), вирус Яунде (YAOV), вирус желтой лихорадки (YFV), вирус Зегла (ZEGV), вирус Зика.
Помимо вирусов, египетские комары также распространяют некоторые плазмодии – возбудители болезней. Кроме того, эти комары переносят возбудителей многих болезней домашних животных и лесных зверей.
Азиатский тигровый комар (Aedes albopictus)
Aedes albopictus — комар, обитающий в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии. Однако в последние столетия этот вид распространился во многих странах благодаря транспортировке товаров и международным путешествиям.
Этот комар стал самым значимым вредителем в мире, поскольку он тесно связан с людьми (не живет во влажных местах), самки этого комара летают и питаются не только в сумерках и на рассвете, но и в дневное время. Aedes albopictus является эпидемиологически значимым переносчиком не только вируса Чикунгунья, но и вируса Денга, вируса желтой лихорадки, вирусу Зика и еще по меньшей мере сорока другим, менее известным вирусам, а также нескольким нематодам, например, Dirofilaria immitis.
Азиатский тигровый комар был впервые описан Австралийским энтомологом Фредериком Скузе, который назвал его Culex albopictus.
Азиатский тигровый комар родом из Юго-Восточной Азии, где, как комар, обитающий в тропических и субтропических регионах, он активен в теплом и влажном климате в течение всего года; однако он успешно приспосабливается к более прохладным, умеренным регионам. Вид может выдерживать даже снег и температуры ниже нуля. Взрослые тигровые комары могут переживать всю зиму в подходящих помещениях.
С середины 1960-х годов тигровые комары распространились в Европе, Америке, на Карибских островах, в Африке, Исландии и на Ближнем Востоке. Согласно базе данных глобальных инвазивных видов, Aedes albopictus является одним из 100 самых опасных инвазивных видов в мире.
В Европе азиатские тигровые комары впервые появились в Албании в 1979 году, завезенные с грузом из Китая. В 1990–1991 годах они были завезены в Италию в подержанных шинах и с тех пор распространились по всей континентальной части Италии, а также на Сицилии и Сардинии. С 1999 года они появились в южной Франции. В Бельгии тигровые комары были обнаружены в 2000 и 2013 годах, в 2003 году в Швейцарии и Греции, в 2004 году в Испании и Хорватии, а в 2012 году в Словакии.
Взрослый азиатский тигровый комар достигает 8–9 мм в длину и имеет выраженный бело-черный узор. Самцы на 20 % меньше самок, зато их антенны значительно более густые и содержат слуховые рецепторы, позволяющие улавливать характерные звуки самок.
Самка имеет удлиненный хоботок, который она использует для сбора крови. Самки азиатской тигровой мухи быстры и ловки, что позволяет им уклоняться от попыток человека поймать их. Самцы же питаются в основном нектаром растений, не кусают людей и легко поймать.
Самки откладывают яйца вблизи воды, а не прямо в воду, как это делают другие комары. Любая открытая посуда с водой подходит для развития личинок, даже если в ней менее 30 мл воды. Комары могут размножаться и в проточной воде, поэтому стоячие водоемы не являются единственным местом размножения.
С Aedes albopictus очень трудно бороться или контролировать, поскольку он очень хорошо приспосабливается к различным средам, находится в тесном контакте с людьми и имеет особую репродуктивную биологию.
К сожалению, в Латвии и Европе значительно сократилось количество стрекоз, а ведь стрекозы являются наиболее эффективным биологическим средством против комаров. Личинки стрекоз питаются личинками комаров, а комары являются частью рациона стрекоз.
Резюме
В настоящее время нет ни малейшего повода для беспокойства по поводу распространения лихорадки Чикунгунья в Южной Китае. Конечно, кто-то завезет эту болезнь в соседнюю страну, но если он честно переболеет и не будет встречаться с местными тигровыми комарами, ничего плохого не случится.
Нужно выбросить из головы и удалить из социальных сетей всю эту чепуху о том, что вирус Чикунгунья был разработан в китайских лабораториях — этот вирус хорошо известен нам с 1952 года, когда он был передан от обезьян к людям в Замбии или Танзании.
Вирус Чикунгунья, возможно, достигнет Латвии через 10–20 лет, когда из-за глобального потепления и сокращения биоразнообразия (чрезмерного использования пестицидов) в Латвии появится инвазивный вид азиатских тигровых комаров. Те, кто не любит наших комаров, тогда по-настоящему поймут, что такое прожорливые комариные самки, способные переносить не менее 40 вирусов болезней.