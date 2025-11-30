"Распутать осьминога": Клейнбергс о том, как Рига пытается уменьшить счета за отопление

В передаче TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā» один из зрителей задал вопрос, который сейчас волнует многих рижан: когда, наконец, будет снижен завышенный тариф на отопление в столице? Ответ на этот вопрос дал председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, подтвердив, что работа над снижением тарифов уже ведется. «Этот вопрос попал на мой стол в первую же неделю, когда я начал работать, и со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы в краткосрочной перспективе оперативно снизить этот тариф», — отметил Клейнбергс.