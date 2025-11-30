"Распутать осьминога": Клейнбергс о том, как Рига пытается уменьшить счета за отопление
Рижане продолжают ждать снижения завышенного тарифа на отопление, и мэр столицы Виестурс Клейнбергс уверяет: процесс уже запущен, но быстрых решений ждать трудно. Как выяснилось, Rīgas siltums лишь частично принадлежит самоуправлению, а разные интересы партнёров усложняют путь к более низким платежам.
В передаче TV24 «Ziņu TOP. Rīga runā» один из зрителей задал вопрос, который сейчас волнует многих рижан: когда, наконец, будет снижен завышенный тариф на отопление в столице? Ответ на этот вопрос дал председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, подтвердив, что работа над снижением тарифов уже ведется. «Этот вопрос попал на мой стол в первую же неделю, когда я начал работать, и со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы в краткосрочной перспективе оперативно снизить этот тариф», — отметил Клейнбергс.
Он подчеркнул, что Рижская дума уже приняла стратегические решения, направленные на долгосрочное снижение тарифа. В том числе утверждены стратегические нефинансовые цели для предприятия, которые должны обеспечивать постепенное снижение затрат для жителей. Однако Клейнбергс указал и на важную проблему, которая влияет на ситуацию. Многие жители ошибочно думают, что Rīgas siltums полностью принадлежит самоуправлению. В действительности Rīgas siltums находится в совместной собственности города, государства и частных предпринимателей, что означает, что влияние думы на принимаемые решения ограничено.
«У Риги не всегда совпадает видение с партнерами по сотрудничеству в отношении того, как организовать процесс, чтобы добиться более низких тарифов, потому что интересы очень разные», — отметил Клейнбергс.
Он пояснил, что главная приоритетная цель Рижской думы — добиться того, чтобы счета за отопление стали ниже как для жителей, так и для предпринимателей. По словам мэра, это стало бы выгодой и для бизнеса, снизив затраты на производство и услуги.
Хотя влияние на тарифную политику нельзя назвать однозначным, работа в этом направлении не останавливается — продолжается сотрудничество с регулятором и Советом по конкуренции, чтобы «распутать этого осьминога».