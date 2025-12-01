82% латвийцев, которым уже пора копить на пенсию, этого не делают: банкиры предлагают "решение для ленивых"

Новое решение уже выбрали более 20 000 человек, чтобы копить на свою пенсию. Оно работает подобно подписке на Netflix: оформить его можно в два–три клика за две–три минуты, так характеризует банковский продукт Чулкстенс. По его мнению, главный козырь этого подхода — простота и удобство использования. Целевая аудитория — все те, кому в повседневной жизни не хватает времени и желания вникать в пенсионную тематику, но кто может выделить пару минут, чтобы все-таки этот вопрос решить. «Пенсия нужна и будет нужна в пенсионном возрасте. Конечно, любой инструмент, который помогает постепенно накапливать на пенсию, полезен. Валюта по своей сути — всего лишь инструмент, а самое важное — дисциплина: вовремя начать и регулярно это делать», — призывает представитель SEB Banka.