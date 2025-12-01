82% латвийцев, которым уже пора копить на пенсию, этого не делают: банкиры предлагают "решение для ленивых"
Думать о накоплениях на пенсию во время учебы в вузе, возможно, кажется преждевременным, однако самый удачный возраст, чтобы начать откладывать, — примерно 25 лет, как только молодой человек закрепился на рынке труда. Так считает председатель правления SEB Life and Pension Baltic SE Арнолдс Чулкстенс.
Однако текущая статистика говорит об обратном: независимо от возраста, в Латвии мы слишком мало думаем о пенсии. Даже те, кто уже достиг 25 лет и больше, вовсе не откладывают столько, сколько следовало бы, признает специалист по пенсиям. Кроме того, лишь 18 % всех тех, кто уже должен бы копить себе на пенсию, делают это регулярно, сообщает передача «900 sekundes».
«И, как мы знаем, при регулярном накоплении на пенсию можно в итоге собрать на 20–30 % больший пенсионный капитал», — напоминает Арнолдс Чулкстенс.
Специалист соглашается, что людям трудно задумываться о пенсии, когда она еще где-то в далеком будущем. Тем не менее, если начать вовремя, достаточно откладывать от зарплаты 3–5 %. Правда, в Латвии в среднем начинают копить на пенсию примерно с 55 лет, и тогда уже стараются отложить любую свободную сумму, но накопить полноценно чрезвычайно сложно. В целом установлено, что около 82 % жителей Латвии, которым уже сейчас следовало бы начинать копить на пенсию, этого не делают. И это, по его словам, понятно: у людей в приоритете семья, жилье, другие нужды.
«То, что мы сейчас сделали с нашим новым пенсионным решением для молодого поколения, — мы перевернули эту ситуацию с ног на голову. Создали продукт, который специально подходит тем, для кого пенсия не является приоритетом. Тем, кто не хочет тратить много времени на пенсионные вопросы», — рассказывает представитель SEB Banka.
Новое решение уже выбрали более 20 000 человек, чтобы копить на свою пенсию. Оно работает подобно подписке на Netflix: оформить его можно в два–три клика за две–три минуты, так характеризует банковский продукт Чулкстенс. По его мнению, главный козырь этого подхода — простота и удобство использования. Целевая аудитория — все те, кому в повседневной жизни не хватает времени и желания вникать в пенсионную тематику, но кто может выделить пару минут, чтобы все-таки этот вопрос решить. «Пенсия нужна и будет нужна в пенсионном возрасте. Конечно, любой инструмент, который помогает постепенно накапливать на пенсию, полезен. Валюта по своей сути — всего лишь инструмент, а самое важное — дисциплина: вовремя начать и регулярно это делать», — призывает представитель SEB Banka.