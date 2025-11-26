Латвийцам рассказали, какую сумму на 3-м пенсионном уровне реально откладывает средний участник - цифра может удивить

Эффект сложного процента — один из ключевых факторов, влияющих на рост накоплений в долгосрочной перспективе. Это означает, что вложенные деньги не только приносят новый капитал, но со временем и этот новый капитал начинает приносить дополнительный доход. Иными словами, прибыль каждый месяц добавляется к основному капиталу, и в следующем периоде проценты рассчитываются уже с большей суммы — как с первоначальных вложений, так и с ранее заработанных процентов. Например, если в третий пенсионный уровень ежемесячно вкладывать 50 евро, исходя из предположения, что средняя доходность составляет 8% годовых, через 20 лет сумма накоплений может достичь примерно 37 тысяч евро, а через 30 лет — уже более 108 тысяч евро. Чем длиннее период инвестирования, тем более выраженным становится эффект сложного процента, поэтому раннее и регулярное инвестирование позволяет существенно увеличить будущий пенсионный капитал.