Латвийцам рассказали, какую сумму на 3-м пенсионном уровне реально откладывает средний участник - цифра может удивить
Латвийцы все активнее берут будущую пенсию в свои руки: уже 35% жителей используют третий пенсионный уровень как инструмент инвестирования, а за последние два года объем добровольных взносов в него вырос на 30%.
При том, что государственная пенсия в среднем покрывает лишь около половины прежних доходов, эксперты напоминают — решающим для уровня жизни в старости станет размер регулярных личных взносов. Интерес жителей Латвии к добровольным накоплениям на старость продолжает расти: как свидетельствует опрос банка Luminor, 35% жителей выбирают третий пенсионный уровень как инструмент инвестирования. Одновременно видно, что за последние два года объем взносов клиентов банка в третий пенсионный уровень увеличился на 30%. Но какими по размеру должны быть взносы, чтобы обеспечить себе финансово безопасную пенсию, соответствующую своим потребностям? Это объясняет руководитель отдела пенсионного и управления активами Luminor Атис Круминьш.
Данные Latvijas Banka по третьему пенсионному уровню также свидетельствуют о росте: объем взносов за год увеличился на 22% и в первом полугодии достиг 72 миллионов евро. Общая стоимость активов также выросла на 14%, достигнув 1 миллиарда евро. Одной из причин роста стало повышение заработных плат, в результате чего увеличилась покупательная способность и возможность жителей направлять большие суммы и на накопления в третьем пенсионном уровне.
Сколько в среднем мы перечисляем в третий пенсионный уровень?
Регулярное инвестирование помогает сохранять финансовую дисциплину и обеспечивает стабильный рост накоплений в долгосрочной перспективе. Если взносы во второй пенсионный уровень в размере 5% от зарплаты автоматически перечисляются из брутто-зарплаты работника, то в третий пенсионный уровень каждый сам может выбрать, какую сумму и как часто инвестировать в выбранный пенсионный план.
Однако у многих возникает вопрос: какая сумма была бы подходящей? Достаточно ли 50 евро в месяц, или лучше инвестировать 100 или даже 300 евро? Хотя ответ индивидуален и зависит от уровня доходов, краткосрочных или долгосрочных целей и личных финансовых обязательств, данные Luminor показывают, что средний размер взносов, которые делают участники третьего пенсионного уровня, составляет 65 евро в месяц.
За последние два года добровольные взносы жителей в третий пенсионный уровень выросли на 30%. Клиенты в основном выбирают регулярные взносы. Все более молодые люди выбирают формировать свои будущие накопления именно в третьем пенсионном уровне. Круминьш подчеркивает: чем раньше начинается формирование накоплений, тем лучше — это позволяет в полной мере использовать эффект сложного процента и выиграть за счет времени. Регулярные взносы на протяжении длительного периода обеспечивают больший прирост капитала, поэтому своевременное инвестирование в пенсионные фонды является важным шагом к более финансово безопасному будущему.
Инвестиции зарабатывают все новый капитал
Эффект сложного процента — один из ключевых факторов, влияющих на рост накоплений в долгосрочной перспективе. Это означает, что вложенные деньги не только приносят новый капитал, но со временем и этот новый капитал начинает приносить дополнительный доход. Иными словами, прибыль каждый месяц добавляется к основному капиталу, и в следующем периоде проценты рассчитываются уже с большей суммы — как с первоначальных вложений, так и с ранее заработанных процентов. Например, если в третий пенсионный уровень ежемесячно вкладывать 50 евро, исходя из предположения, что средняя доходность составляет 8% годовых, через 20 лет сумма накоплений может достичь примерно 37 тысяч евро, а через 30 лет — уже более 108 тысяч евро. Чем длиннее период инвестирования, тем более выраженным становится эффект сложного процента, поэтому раннее и регулярное инвестирование позволяет существенно увеличить будущий пенсионный капитал.
Как достичь рекомендуемого коэффициента замещения?
Поскольку зарплаты у людей различаются, размер взносов также может сильно отличаться. Нужно помнить, что размер взносов можно изменить в любой момент. Поэтому изначально следует выбрать такую сумму, которая обеспечивает необходимую регулярность накоплений и при этом не превышает финансовые возможности человека.
Взносы в третий пенсионный уровень должны расти вместе с заработной платой — это означает, что при повышении зарплаты следует оценить и возможность увеличения инвестиций в пенсионные накопления. Причина проста: основная цель пенсионных накоплений — обеспечить как минимум рекомендуемый уровень замещения пенсии.
Чтобы в старости качество жизни существенно не снизилось, пенсия должна составлять не менее 70–80% от доходов перед выходом на пенсию. В Латвии государственная пенсия в среднем составляет лишь 52% от доходов человека, что означает, что очень важна и собственная инициатива жителей по формированию дополнительных накоплений, например, посредством взносов в третий пенсионный уровень. Совершая эти взносы, важно ориентироваться на свои доходы и финансовые возможности.
Опрос банка Luminor в странах Балтии проведен в июне 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. В целом были опрошены 3001 респондент в возрасте от 18 до 65 лет.