Доходы не догоняют расходы: каждый пятый житель Латвии в этом году будет сокращать свои траты
Данные опроса Luminor banka показывают, что почти треть жителей в этом году намерены зарабатывать больше, тогда как почти каждый четвертый хочет создать сбережения в виде подушки безопасности.
Главная новогодняя цель жителей связана с увеличением доходов: согласно опросу 29 процентов планируют искать возможности дополнительного заработка или рассматривают смену работы. Одновременно 24 процента намерены создать накопления на непредвиденные случаи. В свою очередь каждый пятый, или 20 процентов, решил сократить повседневные расходы, тем самым подтверждая готовность более критически оценивать свои траты и принимать более взвешенные финансовые решения.
Несколько меньшая часть жителей, 17 процентов, в этом году намерены формировать накопления для реализации конкретных целей - например для путешествия, покупки мебели или других более крупных приобретений. Одновременно 12 процентов респондентов планируют погасить или сократить существующие долговые обязательства, тогда как лишь 5 процентов собираются сделать первые шаги в инвестировании. В то же время 9 процентов опрошенных указали, что в этом году планируют совершить какую-либо крупную покупку, используя накопленные средства, например приобрести автомобиль или жилье либо провести ремонт в месте проживания.
