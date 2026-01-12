Доходы не догоняют расходы: каждый пятый житель Латвии в этом году будет сокращать свои траты

Несколько меньшая часть жителей, 17 процентов, в этом году намерены формировать накопления для реализации конкретных целей - например для путешествия, покупки мебели или других более крупных приобретений. Одновременно 12 процентов респондентов планируют погасить или сократить существующие долговые обязательства, тогда как лишь 5 процентов собираются сделать первые шаги в инвестировании. В то же время 9 процентов опрошенных указали, что в этом году планируют совершить какую-либо крупную покупку, используя накопленные средства, например приобрести автомобиль или жилье либо провести ремонт в месте проживания.