В Великобритании осудили гражданина Латвии за жестокое нападение с ножом

Пилько не был знаком с этой парой — в момент инцидента они направлялись в сторону железнодорожной станции Борнмута. В ходе потасовки Максим Пилько также получил ножевое ранение в бедро, о чем он заявлял как о самообороне. Однако прокурор Рассел Пайн категорически отверг эту версию, настаивая на том, что нападение было умышленным.