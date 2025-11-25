Жителям Латвии напомнят о простой формуле, которая может заметно изменить их будущие пенсии: когда и где?

«Если бы каждый житель Латвии понимал простые законы денег, мы все смогли бы использовать эти знания и строить свое благополучное будущее. В стареющем обществе каждому необходимо брать на себя большую индивидуальную ответственность за свои финансы в пожилом возрасте. Те, кто пусть и небольшие суммы, но регулярно инвестировал в течение 30 лет, смогут вполне неплохо о себе позаботиться. Гораздо сложнее будет тем, кто начнет делать накопления незадолго до выхода на пенсию. Именно поэтому во время “Недели твоей пенсии” мы особенно хотим обратиться к молодежи и очень рады, что все большая часть жителей уже привела в порядок вопросы своей пенсии в далеком будущем», — подчеркивает руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айя Брикше.