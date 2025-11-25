Жителям Латвии напомнят о простой формуле, которая может заметно изменить их будущие пенсии: когда и где?
Банк Латвии и участники финансового сектора Латвии с 1 по 7 декабря 2025 года проводят «Неделю твоей пенсии» — цикл мероприятий и активностей, который пройдет уже в пятый раз и цель которого — способствовать осознанному и своевременному формированию долгосрочных сбережений.
Центральная тема мероприятий в этом году — значение сложных процентов при формировании пенсий и других накоплений. Именно понимание того, как «растут» деньги, то есть понимание сложных процентов, помогает жителям принимать взвешенные и выгодные в долгосрочной перспективе финансовые решения.
В настоящее время в Латвии лишь примерно треть (27 %) жителей понимает, как работают сложные проценты. Остальным сложнее понять механизмы пенсионной системы и важность накоплений для обеспечения своего будущего.
«Если бы каждый житель Латвии понимал простые законы денег, мы все смогли бы использовать эти знания и строить свое благополучное будущее. В стареющем обществе каждому необходимо брать на себя большую индивидуальную ответственность за свои финансы в пожилом возрасте. Те, кто пусть и небольшие суммы, но регулярно инвестировал в течение 30 лет, смогут вполне неплохо о себе позаботиться. Гораздо сложнее будет тем, кто начнет делать накопления незадолго до выхода на пенсию. Именно поэтому во время “Недели твоей пенсии” мы особенно хотим обратиться к молодежи и очень рады, что все большая часть жителей уже привела в порядок вопросы своей пенсии в далеком будущем», — подчеркивает руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айя Брикше.
Неделя начнется в понедельник, 1 декабря, в 11:00 с интерактивной игры, в ходе которой будут задаваться каверзные и познавательные вопросы о пенсиях и сложных процентах. Во время игры управляющие пенсионными фондами будут соревноваться в знаниях и отвечать на разные вопросы о пенсионной системе, долгосрочном росте и других важных аспектах. Игру можно будет смотреть на странице Facebook образовательного сайта Банка Латвии по финансовой грамотности Naudas skola и на YouTube-канале Банка Латвии. Мероприятие будет вести редактор контента для социальных сетей портала Delfi Янис Силдникс, в нем примут участие управляющие пенсионными фондами и эксперты отрасли.
В течение недели также пройдут две дискуссии о важных пенсионных решениях. В первой эксперты объяснят, какие есть варианты выбора, когда речь идет о наследовании пенсионных накоплений. В беседе примут участие старший эксперт по финансовой грамотности Банка Латвии Айга Руллере и ведущий эксперт отдела администрирования системы фондовых пенсий Государственного агентства социального страхования Илзе Винделе.
Во второй беседе будут рассмотрены два выбора, которые нужно учитывать при выходе на пенсию: объединить уровни пенсии или приобрести страхование пожизненной пенсии. В ней примут участие главный эксперт по надзору Управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Валдис Латковскис и президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.
Отдельный выпуск, посвященный пенсиям, запланирован в совместно создаваемой Naudas skola и Delfi программе по финансовой грамотности «Kur paliek mana nauda?» («Куда деваются мои деньги?»). В нем примут участие руководитель Управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре и всемирно известный профессиональный скейтбордист Мадарс Апсе.
Теме пенсий также будет посвящен выпуск подкаста «Finanšu veselība» («Финансовое здоровье») Института финансов Swedbank, эпизод серии передач «Naudas stāsti: savs mērķis» («Истории о деньгах: своя цель») на TV3 и Radio STAR FM, а банк AS INDEXO организует вебинар «Что делать, приближаясь к пенсионному возрасту», который можно будет смотреть на YouTube-канале банка, а также в его аккаунтах в Instagram и TikTok.