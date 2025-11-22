Почему снижение оплаты сверхурочных в Латвии угрожает пенсионерам и всем работникам

Кто же в выигрыше? Профсоюзы уверены, что выигрывают исключительно предприниматели и работодатели, которым обеспечивается значительная дополнительная прибыль без каких-либо инвестиций, инноваций или усилий, а просто за счет одной поправки к Трудовому законодательству при поддержке Министерства экономики. Проигрывает же вся остальная страна: работники, пенсионеры, самоуправления, социальная защита и здравоохранение. Является ли это аферой? Профсоюзы призывают каждого решать по совести, но цифры говорят ясно: снижение доплаты за сверхурочные — это перераспределение миллионов из карманов граждан и государственных фондов в карманы бизнеса.