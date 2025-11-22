Почему снижение оплаты сверхурочных в Латвии угрожает пенсионерам и всем работникам
Совсем скоро Сейм рассмотрит поправки, которые могут вдвое сократить доплаты за переработки. Работодатели обещают рост конкурентоспособности, но профсоюзы отвечают жесткой статистикой: проигрывает вся страна — от рядовых сотрудников до пенсионеров и местных самоуправлений.
В среду, 26 ноября, Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам Латвии рассмотрит законопроект, который уже несколько месяцев вызывает горячие споры в обществе: поправки к Трудовому законодательству, касающиеся оплаты сверхурочных часов.
Суть вопроса проста: работодатели лоббируют снижение обязательной доплаты за переработку со 100% до 50% от ставки. Они уверяют, что это сделает латвийский бизнес конкурентоспособнее, а потерянные сотрудниками доходы якобы будут компенсированы ростом зарплат в целом.
Однако Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) категорически не согласен с такой картиной, подчеркивая, что вопрос оплаты сверхурочных должен рассматриваться не в процентах, а в евро, и с учетом уровня жизни. Профсоюзы уверены, что стоимость рабочей силы уж точно не является причиной, по которой латвийские предприниматели не могут конкурировать с другими странами, где рабочая сила обходится гораздо дороже. Таким образом, снижение доплат за переработку больше похоже на попытку перераспределить доходы и сократить расходы... за счет работников.
Эта инициатива вызывает особенную тревогу на фоне того, что Латвия уже столкнулась с рекордно высоким уровнем неравенства доходов в Евросоюзе. По данным Европейского центрального банка за первый квартал 2025 года, доходы 5% самых богатых жителей страны равны доходам 54,1% всего остального населения. В условиях внутренней и внешней нестабильности, углублять этот разрыв, по меньшей мере, безответственно.
Главный аргумент LBAS: Министерство экономики при оценке законопроекта "случайно забыло" оценить его влияние на государственные и муниципальные бюджеты. Профсоюзы, проведя свои расчеты на основе официальной статистики, пришли к шокирующим выводам.
Если доплаты за сверхурочные будут снижены до 50% для всех работников, то только в 2026 году общая потеря доходов работниками составит колоссальные 146,3 миллиона евро, причем 117,9 миллиона из них придутся на сотрудников частного сектора.
Но потери не ограничиваются кошельками работников. Огромная дыра образуется и в консолидированном бюджете страны, который потеряет 87,2 миллиона евро. При этом почти 50 миллионов евро составят недополученные социальные взносы, а 37,3 миллиона евро — снижение поступлений от подоходного налога с населения (ПНН). Важно помнить, что 78% ПНН направляется в бюджеты самоуправлений, а это значит, что местные власти недосчитаются 29,1 миллиона евро. Не забудем и про специальный бюджет, где главными проигравшими станут пенсионеры: взносы в пенсионные фонды сократятся на 34,9 миллиона евро. Социальная защита потеряет 13,4 миллиона евро, а здравоохранение — 1,4 миллиона.
Сложив все эти цифры, мы получаем общую сумму потерь в 2026 году, которая достигает 233,5 миллиона евро.
Кто же в выигрыше? Профсоюзы уверены, что выигрывают исключительно предприниматели и работодатели, которым обеспечивается значительная дополнительная прибыль без каких-либо инвестиций, инноваций или усилий, а просто за счет одной поправки к Трудовому законодательству при поддержке Министерства экономики. Проигрывает же вся остальная страна: работники, пенсионеры, самоуправления, социальная защита и здравоохранение. Является ли это аферой? Профсоюзы призывают каждого решать по совести, но цифры говорят ясно: снижение доплаты за сверхурочные — это перераспределение миллионов из карманов граждан и государственных фондов в карманы бизнеса.