Отдельной категории жителей Латвии решили повысить размер пенсий

Чтобы получить специальную пенсию, человеку необходимо иметь 25 лет трудового стажа, из которых последние десять лет должны быть проработаны в должности судьи, прокурора или омбудсмена, а также достичь возраста, установленного для назначения пенсии по возрасту. Специальную пенсию сможет получить и человек, освобожденный от должности по состоянию здоровья при наличии не менее 25 лет стажа, из которых последние три года проработаны судьей, прокурором или омбудсменом. В настоящее время судьи могут выйти на пенсию по выслуге лет в возрасте 65 лет, а прокуроры — в возрасте 50 лет при стаже выслуги 20 лет, из которых десять лет проработаны в соответствующей должности.