Отдельной категории жителей Латвии решили повысить размер пенсий
Министерство юстиции подготовило предложения по поправкам в Закон о специальной пенсии судей и прокуроров, которые предусматривают щадящий переход к новому регулированию, касающемуся главным образом новых судей и прокуроров.
Увеличить на 5%
Предлагаемые поправки предусматривают сохранение права на специальную пенсию для высших судебных должностных лиц и частичный учет стажа работы адвокатом и академического стажа.
Также подготовлено предложение увеличить установленный минимальный и максимальный размер специальной пенсии как для судей, так и для прокуроров на 5%.
Парламентарии в первом чтении в Сейме поддержали поправки в Закон о специальной пенсии судей и прокуроров. Поправки разработаны в связи с планируемыми изменениями нынешней системы выслуги лет, которая больше не будет распространяться на судей и прокуроров.
Чтобы укрепить независимость судей и прокуроров, обеспечив их право на соответствующее материальное обеспечение после оставления должности, новый закон установит порядок назначения, расчета и выплаты специальной пенсии для судей и прокуроров.
Возраст выхода тоже поднимут
Изменения не затронут нынешних получателей пенсии по выслуге лет. В полном объеме они будут касаться тех должностных лиц, которые начнут работу в должности судьи, прокурора или омбудсмена с 1 января 2027 года и проработают на этих должностях менее 15 лет, а также тех лиц, которые будут назначены на должность судьи, прокурора или омбудсмена в будущем.
Чтобы получить специальную пенсию, человеку необходимо иметь 25 лет трудового стажа, из которых последние десять лет должны быть проработаны в должности судьи, прокурора или омбудсмена, а также достичь возраста, установленного для назначения пенсии по возрасту. Специальную пенсию сможет получить и человек, освобожденный от должности по состоянию здоровья при наличии не менее 25 лет стажа, из которых последние три года проработаны судьей, прокурором или омбудсменом. В настоящее время судьи могут выйти на пенсию по выслуге лет в возрасте 65 лет, а прокуроры — в возрасте 50 лет при стаже выслуги 20 лет, из которых десять лет проработаны в соответствующей должности.
Для прокуроров минимальный возраст выхода на пенсию по выслуге планируется постепенно увеличить на 15 лет, чтобы привести его в соответствие с действующим возрастом выхода судей — 65 лет. Такое условие предлагается применять к тем прокурорам, у которых к концу следующего года стаж выслуги будет превышать десять лет, но не превысит 15 лет.
Предполагается, что Закон о специальной пенсии судей и прокуроров вступит в силу 1 января 2027 года.
