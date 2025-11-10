Эксперты удивлены странным отношением жителей Латвии к своим будущим пенсиям

В то же время половина опрошенных наибольшей ценностью считает недвижимость. Как полагают эксперты, такое представление ограничивает формирование капитала. Если слишком большая часть ликвидности заморожена в непродуктивных активах, экономика теряет потенциал роста, а население не получает преимуществ сложного процента, которые дает время. Переосмысление понятия богатства с владения на способность приумножать является одной из ключевых культурных перемен десятилетия.