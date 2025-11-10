Эксперты удивлены странным отношением жителей Латвии к своим будущим пенсиям
В августе 2025 года опрос, проведенный дочерним предприятием Bankas Citadele CBL Asset Management и Norstat, показал, что только 5% жителей Латвии считают вложения в акции, облигации или фонды ценными активами, и лишь 15% высоко оценивают свои пенсионные накопления, хотя именно они непосредственно определяют качество жизни в старости.
В то же время половина опрошенных наибольшей ценностью считает недвижимость. Как полагают эксперты, такое представление ограничивает формирование капитала. Если слишком большая часть ликвидности заморожена в непродуктивных активах, экономика теряет потенциал роста, а население не получает преимуществ сложного процента, которые дает время. Переосмысление понятия богатства с владения на способность приумножать является одной из ключевых культурных перемен десятилетия.
Во всех трех странах Балтии действует трехуровневая пенсионная система: государственная пенсия (1 уровень), обязательная накопительная пенсия (2 уровень) и добровольные пенсионные накопления (3 уровень).
Участие во втором уровне почти всеобщее, однако активное управление остается низким. Многие люди не знают, куда вкладываются их средства, какой доход они приносят или как изменить свой пенсионный план.
Согласно опросу Eurobarometer 2023 года, около пятой части жителей Литвы оценивают свой уровень финансовых знаний как низкий, тогда как в Латвии показатели индекса финансовой грамотности среди молодежи 18–19 лет продолжают ухудшаться. Эстония демонстрирует лучшие результаты, стабильно сохраняя высокие показатели финансовой грамотности по данным OECD. Однако даже там многие не доверяют финансовым консультантам и предпочитают самостоятельно решать свои финансовые вопросы.
