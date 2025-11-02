С 2026 года в Литве повышают пенсионный возраст. В Латвии тоже так сделают?
В 2026 году в Литве повышают пенсионный возраст и обязательный стаж для получения пенсии – с января не останется разницы между пенсионным возрастом мужчин и женщин. Об этом сообщают литовские СМИ.
В 2026 году на пенсию в Литве смогут выходить мужчины и женщины 65 лет. В 2025 году пенсионный возраст мужчин был на 2 месяца короче, а женщин – на 4 месяца. Чтобы получить право на пенсию по возрасту нужен минимальный стаж 15 лет.
В Латвии пенсионный возраст для мужчин и для женщин с 2025 года установлен в 65 лет. Дальнейших планов его повышения у правительства ЛР пока нет. Однако, давление в этом направлении на власти оказывается и со стороны экспертного сообщества и со стороны международных организаций.
Как недавно писал Otkrito.lv, эксперты МВФ рекомендуют правительству страны принять комплексный подход для смягчения последствий старения населения и повышения адекватности пенсий — например, реализовывать активную политику занятости для увеличения участия рабочей силы, стимулировать пенсионеров продолжать трудовую деятельность и увязать пенсионный возраст с ростом ожидаемой продолжительности жизни.
Последнее предложение и есть рекомендация повысить пенсионный возраст, так как продолжительность жизни в Латвии постоянно растет.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Европе хотят провести тихую пенсионную реформу, которая затронет и жителей Латвии.