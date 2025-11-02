С 2026 года в Литве повышают пенсионный возраст. В Латвии тоже так сделают?

В Латвии пенсионный возраст для мужчин и для женщин с 2025 года установлен в 65 лет. Дальнейших планов его повышения у правительства ЛР пока нет. Однако, давление в этом направлении на власти оказывается и со стороны экспертного сообщества и со стороны международных организаций.