Больше работать, больше копить: эксперты МВФ призывают к изменениям в латвийской пенсионной системе
Пенсионная система Латвии, состоящая из трех уровней, хорошо построена, однако ее необходимо совершенствовать, чтобы обеспечить устойчивость и гарантировать адекватные доходы в пенсионном возрасте, а также устранить бедность среди пожилых людей, отмечает Международный валютный фонд (МВФ) в отчете о достаточности и доступности пенсий в Латвии.
Правительство может повысить соответствие пенсий и снизить ожидаемое давление на пенсионные расходы, увеличив доходы, переориентировав и рационализировав расходы, повысив ставки взносов и доходность обязательных накоплений, а также стимулируя более активные добровольные накопления на пенсию, рекомендуют эксперты фонда.
В отчёте также указано, что следует принять комплексный подход для смягчения последствий старения населения и повышения адекватности пенсий — например, реализовывать активную политику занятости для увеличения участия рабочей силы, стимулировать пенсионеров продолжать трудовую деятельность и увязать пенсионный возраст с ростом ожидаемой продолжительности жизни.
Ответственным учреждениям рекомендуется увеличить взносы в обязательный пенсионный план, повысить доходность второго и третьего уровней пенсий, а также сделать третий уровень более привлекательным — например, побуждая работодателей делать взносы за сотрудников или вводя автоматическое участие с возможностью отказа.
Как отмечает МВФ, правительству необходимо создать финансовую «подушку безопасности» для противодействия средне- и долгосрочному давлению на пенсионную систему. Эксперты фонда советуют увеличить налоговые поступления за счёт сокращения налоговых льгот и субсидий на ископаемое топливо, повышения доходов от налога на недвижимость, а также рационализации расходов.
Среди других предложений — активная политика занятости для увеличения участия рабочей силы, а также стимулы для пенсионеров продолжать работать и привязка пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни.
МВФ также рекомендует повышать производительность, что, в свою очередь, ускорит экономический рост и увеличит доходы государства, позволяя поддерживать систему государственных пенсий.
Выводы основаны на данных по состоянию на 31 июля текущего года.