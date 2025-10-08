Больше работать, больше копить: эксперты МВФ призывают к изменениям в латвийской пенсионной системе

Как отмечает МВФ, правительству необходимо создать финансовую «подушку безопасности» для противодействия средне- и долгосрочному давлению на пенсионную систему. Эксперты фонда советуют увеличить налоговые поступления за счёт сокращения налоговых льгот и субсидий на ископаемое топливо, повышения доходов от налога на недвижимость, а также рационализации расходов.