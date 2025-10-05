Неожиданная новость - население Латвии еще никогда не жило так долго, как сейчас

ЦСУ также сообщает, что наибольшая ожидаемая продолжительность жизни у женщин, проживающих в Рижском регионе (81,5 года), и мужчин, проживающих в Видземском регионе (72,5 года), а наименьшая ожидаемая продолжительность жизни - в Латгале: 68,8 года у мужчин и 79,9 года у женщин.