Неожиданная новость - население Латвии еще никогда не жило так долго, как сейчас
С демографией в Латвии все не так уж и плохо на самом деле. Кто, например, готов поспорить с тем, что увеличение продолжительности жизни это хорошо?
Центральное статистическое управление (ЦСУ) сообщает, что средняя ожидаемая продолжительность жизни новорожденных в 2023 году составила в Латвии 75,5 года, в том числе 70,4 года для мужчин и 80,4 года для женщин.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни детей, родившихся уже в 2024 году, составила 76,4 года, в том числе 71,3 года для мужчин и 81,1 года для женщин. "Это самый высокий показатель за всю историю", - сообщает ЦСУ.
Очевидно, что управление имеет в виду историю подсчетов продолжительности жизни. Сколько жили, скажем, в 12 веке в Латвии мы знать не можем. Но вряд ли стоит сомневаться, что сегодняшние показатели действительно самые высокие.
ЦСУ также сообщает, что наибольшая ожидаемая продолжительность жизни у женщин, проживающих в Рижском регионе (81,5 года), и мужчин, проживающих в Видземском регионе (72,5 года), а наименьшая ожидаемая продолжительность жизни - в Латгале: 68,8 года у мужчин и 79,9 года у женщин.
Данные также показывают, что средний возраст населения постепенно увеличивается и на начало 2025 года составлял 43,4 года. Средний возраст мужчин составлял 40,3 года, а женщин - 46,2 года. В Рижском регионе население моложе - средний возраст 42,6 года, а в Латгале - старше, там средний возраст составляет 45,9 года.
Как ранее писал Otkrito.lv, рождаемость в Европе - на историческом минимуме. Однако в Латвии дела лучше, чем у соседей.