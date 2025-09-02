В Европе хотят провести тихую пенсионную реформу, которая затронет и жителей Латвии

Доклад Bruegel предлагает, чтобы Брюссель сосредоточился на внедрении лучших практик, таких как автоматическая запись в пенсионные схемы, а также на повышении интеграции и эффективности европейских рынков капитала. Если институциональные инвесторы смогут инвестировать более свободно через границы, они смогут масштабировать и диверсифицировать свои портфели.