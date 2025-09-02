В Европе хотят провести тихую пенсионную реформу, которая затронет и жителей Латвии
В ЕС все чаще говорят о расширении записи населения в накопительные пенсии, что обеспечит больше инвестиций в пенсионные взносы, стимулируя рост экономики Европы.
Нужно больше денег
Как сообщает Euronews, в Европе существует парадокс. С одной стороны, континент сталкивается с огромными потребностями в инвестициях — от финансирования зеленого перехода и модернизации инфраструктуры до поддержки инноваций и конкурентоспособности на мировом рынке.
С другой стороны, европейские домохозяйства держат триллионы евро в сбережениях, большая часть которых лежит пассивно на банковских счетах, принося низкий доход и практически не способствуя экономическому росту.
Новый документ от аналитического центра Bruegel «Закрывая инвестиционный разрыв Европы: потенциал институциональных инвесторов» рассматривает эту проблему через призму европейских институциональных инвесторов, таких как страховые компании и пенсионные фонды (ICPFs).
Старение населения Европы оказывает давление на системы распределительных пенсий, одновременно континент сталкивается с огромными потребностями в финансировании.
В системе распределительных пенсий деньги, которые сегодняшние работающие вносят в фонд, сразу же выдаются нынешним пенсионерам. В будущем, когда нынешние работники уйдут на пенсию, их пенсии будут оплачивать будущие работники. Если население стареет, количество пенсионеров значительно превышает число будущих работников, которые будут их обеспечивать.
Фондовая (накопительная) пенсия — это пенсионный план, где часть средств, внесенных вами и вашим работодателем, сохраняется и инвестируется, а не тратится сразу. Со временем эти инвестиции в акции или облигации растут, создавая капитал для выхода на пенсию.
Расширение фондовых пенсионных схем может решить обе проблемы одновременно. Обеспечивая больше пенсионных сбережений домохозяйств и направляя их на долгосрочные проекты, они становятся мостом между частным капиталом и коллективными инвестиционными потребностями.
Средства простаивают
Доклад Bruegel предлагает, чтобы Брюссель сосредоточился на внедрении лучших практик, таких как автоматическая запись в пенсионные схемы, а также на повышении интеграции и эффективности европейских рынков капитала. Если институциональные инвесторы смогут инвестировать более свободно через границы, они смогут масштабировать и диверсифицировать свои портфели.
Однако любые реформы, подчеркивают авторы, должны ставить вкладчика в центр. Пенсии - это прежде всего улучшение жизни пожилых людей, а не только о финансировании инвестиционных нужд Европы.
На сегодня около 27% домашних сбережений в ЕС инвестированы через страховые компании и пенсионные фонды, почти столько же, сколько хранится в валюте и депозитах. Иными словами, огромные суммы по-прежнему простаивают на низкодоходных счетах.
Аналитики предлагают автоматически включать работников в фондовую пенсионную схему, с возможностью отказаться. Опыт стран, таких как Великобритания, показывает, что участие резко растёт за счёт инерции.
«Если полагаться только на личные инициативы инвесторов, потребуется много времени на финансовую грамотность, что не всегда успешно. Автоматическая запись — гораздо более эффективная политика», — поясняют эксперты.
В Латвии автоматическое занесение работающих в фондовую пенсионную схему существует уже давно, но возможности отказаться от нее нет. Ранее изъять деньги из пенсионных накоплений разрешили в Эстонии, а в 2026-27 годах, как недавно писал Otkrito.lv, такая возможность появится и у литовцев. Экономисты, впрочем, не считают, что это хорошая идея.