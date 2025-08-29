В Литве решили раздать населению пенсионные накопления. В Латвии тоже так сделают?
В Литве затеяли реформу второго уровня пенсионной системы. Власти позволят каждому желающему в 2026 и 2027 годах изъять внесенные и заработанные средства из пенсионных фондов второго уровня без уплаты налогов.
Эксперты прогнозируют, что будет изъята половина общих накоплений. Примерно пятая часть изъятого будет вложена в недвижимость. Но учитывая недавний аналогичный опыт Эстонии, большая часть средств будет просто потрачена на разного рода покупки.
Ничего особо хорошего экономисты в этом не усматривают. Экономика Литвы в последние годы демонстрирует рост, потребление и без этого значительно росло, рынок жилья в настоящее время быстро восстанавливается, и дополнительный стимул рискует перегреть экономику Литвы.
По прогнозам, результатом "пенсионной вечеринки" станет более быстрый рост ВВП в следующем году, но также существенно более высокая инфляция и значительно более быстрый рост цен на жилье, чем прогнозировалось ранее.
После вечеринок часто наступает похмелье. Поэтому в Литве возможно замедление роста ВВП уже в 2027 году. Но настоящий ущерб будет в долгосрочной перспективе — меньшая пенсия у будущих пенсионеров и большая налоговая нагрузка для работающих.
В Эстонии разрешили изымать пенсионные накопления несколько лет назад. Последствия для развития страны в целом от этого были негативными.
А что Латвия? В нашей стране эта идея пока даже не обсуждается. Ни на уровне правительства, ни даже на уровне экспертов.
Ранее, как писал Otkrito.lv, журналисты показали, что пенсионерам в Латвии живется не так уж и плохо.