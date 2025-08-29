В Литве решили раздать населению пенсионные накопления. В Латвии тоже так сделают?

После вечеринок часто наступает похмелье. Поэтому в Литве возможно замедление роста ВВП уже в 2027 году. Но настоящий ущерб будет в долгосрочной перспективе — меньшая пенсия у будущих пенсионеров и большая налоговая нагрузка для работающих.