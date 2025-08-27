Журналисты показали, что пенсионерам в Латвии живется не так уж и плохо

Журналисты также напоминают, что в Латвии ежегодно проводится индексация пенсий, то есть пересмотр их размера. Цель индексации - не допустить падения покупательной способности пенсионеров. Хотя при индексации учитывается инфляция, она не всегда полностью покрывает рост расходов пожилых людей, так как их траты отличаются от среднестатистических. Например, домохозяйства пенсионеров вдвое больше средств направляют на медицинские услуги.