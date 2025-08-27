Журналисты показали, что пенсионерам в Латвии живется не так уж и плохо
В соцсетях распространяются утверждения, будто Латвия — единственная страна, где пенсию облагают налогами, и что пенсии в стране не растут. Журналисты из Re:Baltica утверждают, что это неправда.
К одной публикации в Facebook был прикреплен видеоролик, где мужчина возмущается налогообложением пенсий. Автор поста представляет видео так: «С накопленного налога еще раз снимают налог. Такое только в Латвии!»
"Это неверно, - сообщает Re:Baltica. - Пенсии облагаются подоходным налогом в Германии, Бельгии, Италии, Финляндии и ряде других стран. В каждой стране действует своя налоговая система: где-то налог применяется напрямую к пенсии, а где-то - к совокупным доходам человека".
Кроме того, в Латвии подоходный налог не распространяется на большинство неработающих пенсионеров. Необлагаемый минимум для пенсионеров составляет 1000 евро. Это означает, что пенсионные доходы до 1000 евро в месяц налогом не облагаются. В прошлом году этот порог превысили менее 10% пенсий по возрасту.
Журналисты также напоминают, что в Латвии ежегодно проводится индексация пенсий, то есть пересмотр их размера. Цель индексации - не допустить падения покупательной способности пенсионеров. Хотя при индексации учитывается инфляция, она не всегда полностью покрывает рост расходов пожилых людей, так как их траты отличаются от среднестатистических. Например, домохозяйства пенсионеров вдвое больше средств направляют на медицинские услуги.
