Эксперты рассказали, что многие жители Латвии упускают возможность получить солидную прибавку к пенсии
В Латвии 71% жителей не обладают достаточными знаниями о финансовых инструментах, чтобы заниматься инвестициями, заявили представители SEB banka, ссылаясь на проведенный опрос.
В то же время менее трети жителей Латвии имеют достаточные знания о финансовых инструментах, чтобы вкладывать в них деньги. Лучше всего люди разбираются в акциях и облигациях, меньше — в биржевых фондах и криптовалютах.
Эксперты отмечают, что в целом в Латвии почти половина жителей считают себя инвесторами, однако большинство из них вкладывают средства в третий пенсионный уровень и страхование жизни с накопительным элементом. Это возможность обеспечить себе более благополучную старость или накопить на крупную покупку, а также ежегодно вернуть переплаченный подоходный налог. Однако капитал можно приумножать и за счет вложений в другие финансовые инструменты.
Данные опроса показывают, что в целом жители слышали о различных финансовых инструментах. Тем не менее свои знания как достаточные для инвестиций, например, в акции оценивают 16% жителей, но реально в акции вкладывают только 9% опрошенных. Знания об облигациях имеют 11% респондентов, но инвестируют в них лишь 4%. Столько же человек вкладывают в биржевые фонды, еще около 8% — в обычные инвестиционные фонды и криптовалюты. Согласно данным опроса, половина жителей вообще не имеет никаких вложений.
