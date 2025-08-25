Эксперты рассказали, что многие жители Латвии упускают возможность получить солидную прибавку к пенсии

Данные опроса показывают, что в целом жители слышали о различных финансовых инструментах. Тем не менее свои знания как достаточные для инвестиций, например, в акции оценивают 16% жителей, но реально в акции вкладывают только 9% опрошенных. Знания об облигациях имеют 11% респондентов, но инвестируют в них лишь 4%. Столько же человек вкладывают в биржевые фонды, еще около 8% — в обычные инвестиционные фонды и криптовалюты. Согласно данным опроса, половина жителей вообще не имеет никаких вложений.