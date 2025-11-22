Заглянуть в будущее: как сегодня заставить работать дополнительные 100 евро на вашу пенсию
Чтобы быстрее достичь финансовых целей или получить большую финансовую свободу, стоит рассмотреть возможности получения дополнительных доходов. Даже небольшой подработки может быть достаточно, чтобы заметно поддержать личный или семейный бюджет — при условии, что выбранный вариант безопасен и соответствует вашему образу жизни.
Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича подчёркивает: независимо от размера дополнительного дохода, если использовать его с долгосрочной перспективой, он может дать существенные финансовые преимущества в будущем. Грамотный подход к таким средствам может стать важным шагом на пути к большей финансовой устойчивости и независимости.
Используйте то, что у вас уже есть
Дополнительный доход можно получить, используя уже имеющийся капитал. Если есть сбережения, их можно инвестировать — например, в акции, если нужна более высокая, но рискованная доходность, или в безрисковые продукты, такие как депозит. Если у вас есть недвижимость, её можно сдавать в аренду. Почти любое хобби тоже может стать источником дохода: преподавание частных уроков, графический дизайн, программирование, рукоделие, изготовление тортов на заказ, уход за домашними животными.
Однако, чтобы хобби стало полноценным бизнесом, необходимы тщательное планирование, исследование рынка и бюджет. Для старта можно использовать личные накопления или привлечённое финансирование, искать клиентов через соцсети, создавать сайт или Instagram-профиль, чтобы продемонстрировать свои услуги или товары. Даже простые навыки могут приносить доход — главное решиться и найти востребованное занятие, которое приносит удовольствие.
Дополнительные доходы? Сначала — финансовая безопасность
Получая дополнительные средства, важно оценить, не стоит ли направить их на создание резервного фонда — так называемой «финансовой подушки безопасности». Такой резерв обеспечивает эмоциональный комфорт и финансовую стабильность, помогает избежать необдуманных решений в кризисных ситуациях. Он также может дать свободу — например, для внезапного путешествия или крупной покупки. Идеальный размер подушки — сумма не менее 3–6 месячных зарплат. Если резерв меньше или его вовсе нет, стоит направить часть дополнительных доходов именно на эту цель.
Чтобы накопление было эффективным и долгосрочным, желательно откладывать фиксированную сумму каждый месяц. Удобный способ — настроить регулярные автоматические платежи, например, на отдельный накопительный счёт.
От мечты о путешествии к спокойной пенсии
Когда базовая финансовая безопасность обеспечена, дополнительные доходы можно направить на конкретные краткосрочные цели: крупную покупку, путешествие, обучение или улучшение жилья. Для таких целей подойдут отдельный расчётный счёт, накопительный счёт или депозит, который предлагает фиксированный процент и позволяет капиталу расти с минимальным риском.
Также разумно направить дополнительные деньги на пенсионные накопления. Это не только помогает постепенно увеличить капитал за счёт преимуществ финансовых рынков, но и даёт возможность ежегодно вернуть часть уплаченных средств: участники 3-го пенсионного уровня могут вернуть 25,5 % подоходного налога от внесённых сумм при подаче декларации.
Важно помнить: налог можно вернуть с суммы, не превышающей 10 % от годовой брутто-зарплаты и не более 4000 евро (совместно с взносами по накопительному страхованию жизни, если оно оформлено). Такой подход совмещает накопление и налоговые льготы, что делает его особенно выгодным финансовым инструментом в долгосрочной перспективе.