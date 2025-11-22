Заглянуть в будущее: как сегодня заставить работать дополнительные 100 евро на вашу пенсию

Дополнительный доход можно получить, используя уже имеющийся капитал. Если есть сбережения, их можно инвестировать — например, в акции, если нужна более высокая, но рискованная доходность, или в безрисковые продукты, такие как депозит. Если у вас есть недвижимость, её можно сдавать в аренду. Почти любое хобби тоже может стать источником дохода: преподавание частных уроков, графический дизайн, программирование, рукоделие, изготовление тортов на заказ, уход за домашними животными.