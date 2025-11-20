"Куда мы катимся?" Возмутительный случай в латвийском почтовом отделении: пенсионерка бьет тревогу

Самый вопиющий случай, по словам женщины, произошёл в Добельском почтовом отделении. Ей домой доставили письмо, адресованное совершенно другому человеку. Она решила поступить ответственно и отнесла письмо обратно в отделение. Однако реакция сотрудников её потрясла. «Я приношу письмо обратно и спрашиваю: что мне теперь делать? А работники мне говорят: "Выбросьте!" Что это за отношение? Куда мы катимся?» — негодует она. Этот ответ можно считать символом того, насколько низко опустились стандарты работы в некоторых отделениях.