"Куда мы катимся?" Возмутительный случай в латвийском почтовом отделении: пенсионерка бьет тревогу
В передаче TV24 "Uz linijas" выступил председатель правления Latvijas pasts Гиртс Рудзитис. Во время эфира одна из зрительниц — женщина, проработавшая в почтовой службе 30 лет и ныне находящаяся на пенсии — открыто заявила о растущей безответственности в работе почтовых отделений. Пенсионерка задала руководителю прямой и резкий вопрос: "Что это за отношение? Куда мы катимся?"
Она рассказала, что прекрасно знает, как работала почта раньше, и сравнение с нынешней ситуацией вызывает у неё тревогу и возмущение. «У меня вопрос: почему у почтовых работников такие маленькие зарплаты, что там работают только пенсионеры? И почему такая безответственность?»
Самый вопиющий случай, по словам женщины, произошёл в Добельском почтовом отделении. Ей домой доставили письмо, адресованное совершенно другому человеку. Она решила поступить ответственно и отнесла письмо обратно в отделение. Однако реакция сотрудников её потрясла. «Я приношу письмо обратно и спрашиваю: что мне теперь делать? А работники мне говорят: "Выбросьте!" Что это за отношение? Куда мы катимся?» — негодует она. Этот ответ можно считать символом того, насколько низко опустились стандарты работы в некоторых отделениях.
Гиртс Рудзитис признал, что подобное поведение абсолютно недопустимо: «Конечно, это неприемлемо. Призываю клиентку сообщить в службу поддержки и предоставить точную информацию о происшедшем». Затронув тему зарплат, он пояснил, что пересмотр окладов проводится регулярно: «Мы пересматриваем зарплаты каждый год. Понятно, что мы не можем позволить себе платить людям неприлично низкие зарплаты, иначе у нас не будет работников».
По его словам, в прошлом году зарплаты почтальонов выросли на 9%. Однако он напомнил, что для компаний с госкапиталом установлено ограничение: рост зарплат не должен превышать 2,6% как в этом году, так и в следующем.
На вопрос ведущего о том, сколько зарабатывает почтальон, Рудзитис ответил уклончиво: «Это очень зависит от того, идёт ли речь о городе или регионе, и от переменной части зарплаты, которая зависит от результатов каждого работника».