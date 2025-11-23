ЕС меняет пенсионные правила: накопления могуть стать обязательными "по умолчанию"
Европейская комиссия (ЕК) приняла пакет мер, направленных на то, чтобы предоставить жителям Европейского союза (ЕС) более широкие возможности использовать более эффективные дополнительные пенсионные схемы и обеспечить достойные доходы в пожилом возрасте.
Меры предназначены как дополнение к государственной пенсии, а не её замена. Инициатива разработана в рамках стратегии Союза рынков для накоплений и инвестиций, чтобы расширить возможности домохозяйств накапливать средства, инвестировать их на рынках капитала, одновременно стимулируя экономический рост и конкурентоспособность ЕС.
ЕК отмечает, что демографические изменения и динамика рынка труда требуют адаптации пенсионных систем, а дополнительные пенсии — как профессиональные, так и частные схемы — могут помочь жителям диверсифицировать источники доходов и повысить свою финансовую защищённость в старости.
В настоящее время разрыв между пенсиями мужчин и женщин в ЕС составляет 24,5%, и государственная пенсия во многих случаях не обеспечивает достойного уровня жизни.
Более стабильные дополнительные пенсионные схемы могут мобилизовать долгосрочные накопления и способствовать конкурентоспособности европейской экономики. ЕК подчёркивает, что полностью соблюдается компетенция государств-членов в структуре пенсионных систем, а также роль социальных партнёров.
Принятые меры основаны на предыдущих инициативах, включая заявление о финансовой грамотности и рекомендацию по счетам для накоплений и инвестиций, цель которых — улучшить финансовое благополучие жителей.
Предлагаемые действия включают, например, автоматическое включение граждан в дополнительные пенсионные схемы с возможностью отказа, при соблюдении национальных особенностей и автономии социальных партнёров. Цель такой меры — увеличить участие в накопительных пенсионных программах.
ЕК также предлагает создать систему отслеживания пенсионных прав, чтобы жители могли видеть в одном месте информацию о всех своих пенсионных накоплениях в различных схемах. Эти системы должны быть совместимы с общеевропейским сервисом отслеживания пенсионных прав, что поддержит мобильность работников между странами.
Кроме того, ЕК предлагает создать национальные информационные панели по пенсиям, чтобы политики могли оценивать охват многоуровневой пенсионной системы, её устойчивость и достаточность. В дальнейшем панели будут интегрированы в общеевропейскую информационную систему по пенсиям.