ЕС меняет пенсионные правила: накопления могуть стать обязательными "по умолчанию"

Меры предназначены как дополнение к государственной пенсии, а не её замена. Инициатива разработана в рамках стратегии Союза рынков для накоплений и инвестиций, чтобы расширить возможности домохозяйств накапливать средства, инвестировать их на рынках капитала, одновременно стимулируя экономический рост и конкурентоспособность ЕС.