Работодатель тянет с налогами - вы теряете пенсию: Минблаг готовит перемены

Согласно действующему регулированию, работодатели могут подать заявку на продление срока уплаты взносов. Однако такая мера напрямую отражается на пенсионном страховании работников. Во вторник правительство без обсуждения рассмотрело и утвердило концептуальный доклад "О продлении сроков уплаты обязательных государственных социальных взносов и его влиянии на размер пенсий по возрасту". В документе отмечается, что хотя работник может добровольно внести взносы за период, когда работодатель этого не сделал, на практике большинство работников не располагает такими средствами, а также не имеет информации о предоставленной работодателю отсрочке. Этой возможностью воспользовались лишь немногие, что свидетельствует о ее ограниченной эффективности.