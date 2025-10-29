Работодатель тянет с налогами - вы теряете пенсию: Минблаг готовит перемены
Министерство благосостояния подготовило предложения по снижению негативного влияния продления сроков уплаты обязательных взносов государственного социального страхования на размер пенсий по возрасту.
Согласно действующему регулированию, работодатели могут подать заявку на продление срока уплаты взносов. Однако такая мера напрямую отражается на пенсионном страховании работников. Во вторник правительство без обсуждения рассмотрело и утвердило концептуальный доклад "О продлении сроков уплаты обязательных государственных социальных взносов и его влиянии на размер пенсий по возрасту". В документе отмечается, что хотя работник может добровольно внести взносы за период, когда работодатель этого не сделал, на практике большинство работников не располагает такими средствами, а также не имеет информации о предоставленной работодателю отсрочке. Этой возможностью воспользовались лишь немногие, что свидетельствует о ее ограниченной эффективности.
По данным Государственного агентства социального страхования, на 1 августа 2024 года только 100 человек самостоятельно внесли взносы на пенсионное страхование - суммы варьировались от 3,60 до 3556,80 евро. В основном это были лица со страховым стажем менее 30 лет. В докладе также упоминается, что в первоначальной редакции закона "О налогах и сборах" с 1 апреля 1999 года налогоплательщик мог просить налоговую администрацию продлить срок уплаты просроченных налогов. Во время пандемии Covid-19 были введены дополнительные меры поддержки, включая продление сроков уплаты налогов.
В настоящее время Служба государственных доходов (СГД) больше не предоставляет продление сроков уплаты налогов на основании закона о Covid-19. Как и до пандемии, СГД может продлить сроки уплаты налогов на основании мотивированного письменного заявления налогоплательщика, разделив задолженность на несколько сроков или отложив ее в зависимости от причин возникновения, характера и размера долга.