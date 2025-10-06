Исследование показало, что многие жители Латвии упускают возможность увеличить свои будущие пенсии
Жители Латвии чаще всего считают своим главным богатством жилье, знания, образование и поддержку семьи, тогда как пенсионные накопления остаются в тени — а ведь именно они определяют качество жизни в старости. Эксперты предупреждают: недооценка второго пенсионного уровня может стоить половины будущей пенсии.
Каждый второй житель Латвии (52%) считает своей главной ценностью квартиру или дом. Это показал опрос, проведенный компанией CBL Asset Management. Высоко оценивается и человеческий капитал — для каждого третьего (36%) это знания и навыки, а также образование и квалификация (30%). Опрошенные также выделяют поддержку семьи или наследство (23%), а первую пятёрку самых ценных активов замыкают сбережения на банковском счёте, которые дают чувство безопасности и уверенности в будущем каждому пятому (19%).
Пенсионные накопления как значительное богатство рассматривают лишь 15% жителей Латвии, хотя именно накопленный пенсионный капитал влияет на качество жизни в старости. Это показывает, что люди в основном предпочитают традиционные активы, тогда как накопления второго пенсионного уровня, которые растут в долгосрочной перспективе, недооцениваются.
«Капитал второго пенсионного уровня — это самое недооценённое богатство в Латвии. Обязательные взносы во второй уровень пенсионной системы выбранный управляющий инвестирует на финансовых рынках в соответствии со стратегией соответствующего инвестиционного плана. Эти накопления обеспечивают, что будущая пенсия будет зависеть не только от государственного первого уровня, но и от личного капитала, который формируется годами», — подчеркивают эксперты.
Особенно это актуально для молодых людей, так как неправильно выбранный инвестиционный план может существенно повлиять на будущую пенсию. Например, если молодой человек продолжает накапливать пенсионные взносы во втором уровне в консервативном плане, хотя ему больше подошёл бы самый активный план с вложениями до 100% в акции, то, не изменяя ничего, в результате его накопления окажутся более чем в два раза меньше. Это означает существенную разницу в размере будущей пенсии.
В этом отношении инвестиционная теория проста: чем длиннее период накопления, тем больший риск — а значит, и потенциально более высокую доходность — можно себе позволить.
