Исследование показало, что многие жители Латвии упускают возможность увеличить свои будущие пенсии

Особенно это актуально для молодых людей, так как неправильно выбранный инвестиционный план может существенно повлиять на будущую пенсию. Например, если молодой человек продолжает накапливать пенсионные взносы во втором уровне в консервативном плане, хотя ему больше подошёл бы самый активный план с вложениями до 100% в акции, то, не изменяя ничего, в результате его накопления окажутся более чем в два раза меньше. Это означает существенную разницу в размере будущей пенсии.