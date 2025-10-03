Будущим латвийским пенсионерам сообщили хорошие новости - их доходы растут

По-прежнему самым популярным среди всех предлагаемых фондированных пенсионных планов, а также среди активных инвестиционных планов, где доля вложений в акции может быть до 50%, на конец сентября 2025 года оставался план Dinamika (Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība). В нем было 190 871 участник (в конце 2024 года — 215 518 участников). Доходность этого плана за год на конец сентября составила 4,27%, что является вторым наименьшим показателем среди активных планов с долей акций до 50%.