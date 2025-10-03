Будущим латвийским пенсионерам сообщили хорошие новости - их доходы растут
Доходность всех государственных фондированных пенсионных схем в Латвии на конец сентября 2025 года за годовой период была положительной, свидетельствуют данные, опубликованные порталом manapensija.lv.
Все в плюсе
Доходность активных инвестиционных планов, где доля вложений в акции может составлять до 100%, за год составила от 2,47% до 10,87%.
Доходность двух активных планов с долей акций до 75% была 6,36% и 8,21%, а активных планов с долей акций до 50% — в пределах 3,22%–7,39%.
Сбалансированные планы (5 фондов) показали доходность от 2,29% до 6,14%, а консервативные (4 фонда) — от 2,13% до 4,55%.
Среди 16 активных планов с долей акций до 100% наибольшую доходность показал фонд CBL indeksu plāns (управляющая компания CBL Asset Management) — 10,87%. Далее следуют план Indexo jauda 16-55 (Indexo) с доходностью 10,29% и SEB indeksu plāns (SEB Investment Management) с доходностью 10,06%.
Наименьшую доходность среди активных планов с долей акций до 100% на конец сентября за год показал Luminor indeksu ieguldījumu plāns Ilgtspējīgā nākotne (Luminor Asset Management) — 2,47%. За ним идут Swedbank ieguldījumu plāns 1970+ с доходностью 6,38% и Swedbank ieguldījumu plāns 1990+ с доходностью 6,5%.
Самые популярные
По-прежнему самым популярным среди всех предлагаемых фондированных пенсионных планов, а также среди активных инвестиционных планов, где доля вложений в акции может быть до 50%, на конец сентября 2025 года оставался план Dinamika (Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība). В нем было 190 871 участник (в конце 2024 года — 215 518 участников). Доходность этого плана за год на конец сентября составила 4,27%, что является вторым наименьшим показателем среди активных планов с долей акций до 50%.
Вторым по популярности на конец сентября был план 1990+ (Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrība), к которому присоединились 123 144 участника (в конце 2024 года — 116 263). Его доходность составила 6,5%, что является третьим наименьшим результатом среди активных планов с долей акций до 100%.
Третьим по популярности был план Indexo jauda 16-55 (управляющая компания Indexo), с 97 998 участниками (в конце 2024 года — 96 284). Его доходность за год составила 10,29%, что является вторым по величине результатом среди активных планов с долей акций до 100%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что эксперты предупредили население Латвии: государственной пенсии для жизни в старости не хватит.