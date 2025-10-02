Эксперты предупредили население Латвии: государственной пенсии для жизни в старости не хватит
Многие жители Балтии по-прежнему недооценивают, сколько на самом деле нужно откладывать на пенсию. Хотя многие латвийцы считают, что достаточно ежемесячно откладывать лишь 5% дохода, эксперты предупреждают: таких накоплений в будущем не хватит, чтобы сохранить привычный уровень жизни.
Согласно данным опроса, 16% опрошенных в Латвии считают, что для обеспечения достойного уровня жизни в старости достаточно ежемесячно откладывать до 5% дохода. Похожая тенденция наблюдается и в соседних странах: 22% эстонцев и 19% литовцев полагают, что на пенсию достаточно откладывать до 5% дохода. Однако в реальности, учитывая рост стоимости жизни, инфляцию и желание сохранить привычный уровень жизни на пенсии, такого объёма накоплений может оказаться недостаточно.
Эксперты банка SEB поясняют, что государственная пенсия (первый уровень пенсий и второй уровень, в который ежемесячно автоматически направляется 5% от брутто-зарплаты) в будущем обеспечит лишь примерно 50% дохода до ухода на пенсию. У жителей Латвии сравнительно хорошее отношение к управлению деньгами, однако уровень финансовой грамотности в целом остаётся стабильно низким — по данным Банка Латвии он составляет лишь 61% от максимально возможного результата. Мы видим позитивные изменения в отношении людей — всё больше планируют расходы, создают накопления, но по-прежнему не хватает более глубоких знаний, особенно в вопросах инвестирования и формирования пенсионного капитала. Этот разрыв между знаниями и действиями — серьёзный сигнал о том, что одной лишь простого намерения недостаточно. Особенно тревожно то, что самые низкие показатели финансовой грамотности наблюдаются у молодёжи в возрасте 18–19 лет.
«При формировании пенсионных накоплений большое значение имеют и размер накоплений, и срок их формирования. Тем не менее 5% однозначно недостаточно, чтобы обеспечить финансово безопасное и стабильное будущее. Рекомендуется направлять в добровольные накопления хотя бы 10% от брутто-зарплаты», — объясняют специалисты. За счёт собственных накоплений размер дохода в пенсионном возрасте можно повысить до 70–80% от зарплаты до выхода на пенсию.
Чтобы не наполнять «пенсионный карман» в одиночку, значимую роль могут сыграть и работодатели. В Латвии взносы работодателей в пенсионные накопления делают около 15% работодателей, тогда как в странах Северной Европы этот показатель составляет 80–90%.
