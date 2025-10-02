Эксперты предупредили население Латвии: государственной пенсии для жизни в старости не хватит

Эксперты банка SEB поясняют, что государственная пенсия (первый уровень пенсий и второй уровень, в который ежемесячно автоматически направляется 5% от брутто-зарплаты) в будущем обеспечит лишь примерно 50% дохода до ухода на пенсию. У жителей Латвии сравнительно хорошее отношение к управлению деньгами, однако уровень финансовой грамотности в целом остаётся стабильно низким — по данным Банка Латвии он составляет лишь 61% от максимально возможного результата. Мы видим позитивные изменения в отношении людей — всё больше планируют расходы, создают накопления, но по-прежнему не хватает более глубоких знаний, особенно в вопросах инвестирования и формирования пенсионного капитала. Этот разрыв между знаниями и действиями — серьёзный сигнал о том, что одной лишь простого намерения недостаточно. Особенно тревожно то, что самые низкие показатели финансовой грамотности наблюдаются у молодёжи в возрасте 18–19 лет.