Эксперты констатировали тревожную тенденцию относительно будущих получателей пенсий в Латвии
Более половины жителей Латвии не знают, какой у них накоплен пенсионный капитал во 2-м пенсионном уровне. Согласно опросу, проведённому CBL Asset Management, 58% респондентов не владеют такой информацией, и лишь 42% способны назвать конкретную сумму.
По мнению CBL Asset Management, "эти данные высвечивают недостаток информированности населения и тревожную тенденцию": единственная возрастная группа, в которой половина опрошенных может назвать точный размер накоплений, — это люди в возрасте от 60 до 70 лет.
У более молодых поколений уровень осведомлённости значительно ниже. Лишь треть жителей до 39 лет знает, какой у них накоплен капитал во 2-м пенсионном уровне. Хотя после 40 лет доля информированных постепенно увеличивается и достигает 40%, большинство опрошенных всё же не знают размер своих накоплений.
По гендерному разрезу различия несущественные: осведомлены о своих долгосрочных накоплениях 43% мужчин и 41% женщин. Данные наглядно показывают, что независимо от пола общий уровень информированности о накопленной сумме во 2-м пенсионном уровне в обществе низок, и впереди ещё долгий путь к финансовой грамотности.
«Накопления во 2-м пенсионном уровне — один из самых значимых активов, принадлежащих жителям, но парадоксально, что большинство этим не интересуются. Во многом это объясняется тем, что эти деньги не видны на банковском счёте. Однако именно эти накопления могут существенно повлиять на качество жизни в пенсионные годы. Чем раньше жители начинают следить за своим капиталом во 2-м уровне и выбирают наиболее подходящего управляющего, тем больше шансов увеличить накопления. Наш призыв — уделить несколько минут, чтобы узнать размер своего капитала и убедиться, что выбранный план работает в ваших интересах», — отмечает CBL Asset Management.
