Эксперты констатировали тревожную тенденцию относительно будущих получателей пенсий в Латвии

«Накопления во 2-м пенсионном уровне — один из самых значимых активов, принадлежащих жителям, но парадоксально, что большинство этим не интересуются. Во многом это объясняется тем, что эти деньги не видны на банковском счёте. Однако именно эти накопления могут существенно повлиять на качество жизни в пенсионные годы. Чем раньше жители начинают следить за своим капиталом во 2-м уровне и выбирают наиболее подходящего управляющего, тем больше шансов увеличить накопления. Наш призыв — уделить несколько минут, чтобы узнать размер своего капитала и убедиться, что выбранный план работает в ваших интересах», — отмечает CBL Asset Management.