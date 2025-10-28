"Мы все делаем взносы": в Минблаге объяснили, почему пенсии по инвалидности такие низкие

С 2023 года минимальные пенсии индексируются дважды в год, в том числе в октябре этого года, когда они были увеличены на 6,3%. Инвалиды I и II групп, написав заявление в Государственное агентство социального страхования, могут получить перерасчет пенсии один раз в год, а с 1 апреля следующего года это будет делаться автоматически. Работающие инвалиды могут получать как полную пенсию, так и зарплату. Если мы хотим увеличить финансирование на эти цели, то это следует делать за счёт основного бюджета, но это потребует больших затрат, отметила Трушинска. На вопрос об определении прожиточного минимума она ответила, что такой нормы не существует с 2013 года, поэтому непонятно, какую сумму инициаторы сбора подписей хотели бы установить в качестве нижнего порога, пишет Diena.