В Сейме рассмотрят собравшую 11 000 подписей инициативу о повышении пенсий по инвалидности

Предложение, собравшее более 11 тысяч подписей, подготовил Александр Лебедев, который в обращении к парламенту подчеркнул, что размер пенсий по инвалидности в Латвии сегодня не достигает прожиточного минимума. Из-за этого люди с инвалидностью не могут обеспечить свои базовые потребности — питание, жильё, медикаменты и реабилитацию.