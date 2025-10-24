В Сейме рассмотрят собравшую 11 000 подписей инициативу о повышении пенсий по инвалидности
Инициатива о повышении пенсий по инвалидности, собравшая более 11 тысяч подписей, передана на рассмотрение в Бюджетно-финансовую комиссию Сейма.
Комиссия Сейма по мандатам, этике и запросам поддержала инициативу жителей о повышении пенсий по инвалидности и приняла решение передать её на дальнейшее рассмотрение в Бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию.
Предложение, собравшее более 11 тысяч подписей, подготовил Александр Лебедев, который в обращении к парламенту подчеркнул, что размер пенсий по инвалидности в Латвии сегодня не достигает прожиточного минимума. Из-за этого люди с инвалидностью не могут обеспечить свои базовые потребности — питание, жильё, медикаменты и реабилитацию.
«Многие люди с инвалидностью вынуждены жить за чертой бедности, что создаёт дополнительные социальные и медицинские риски. Эта инициатива призвана повысить пенсии по инвалидности хотя бы до уровня минимальных средств к существованию, обеспечив справедливый и достойный доход для всех людей с инвалидностью», — говорится в обращении.
Авторы инициативы предлагают провести всеобъемлющую реформу системы пенсий по инвалидности, включающую несколько ключевых направлений:
- Пересмотреть порядок расчёта пенсий, привязав их к средней зарплате и реальным затратам на жизнь, чтобы обеспечить достойный уровень дохода.
- Ввести ежегодную индексацию пенсий, учитывающую инфляцию и рост стоимости жизни, чтобы сохранить их покупательную способность.
- Увеличить государственное финансирование пенсий по инвалидности, предоставив им приоритетный статус в системе социальной защиты.
- Снизить бюрократические барьеры при назначении и пересмотре пенсий, чтобы людям с инвалидностью было проще получать необходимую поддержку.
- Пересмотреть систему установления инвалидности, сделав её более справедливой и эффективной.
Если Сейм поддержит инициативу, Бюджетно-финансовая комиссия начнёт детальное рассмотрение предложений, включая их возможное влияние на госбюджет и социальную систему страны. Для тысяч латвийцев с инвалидностью это решение может стать важным шагом к более достойной жизни. Окончательное голосование в Сейме о передаче инициативы запланировано на четверг, 30 октября.