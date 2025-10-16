Населению Латвии рассказали, от чего зависит размер их будущих пенсий

Взносы в первые два уровня основаны на социальных отчислениях из доходов человека, тогда как третий уровень является добровольным — каждый сам выбирает объём и частоту взносов, а также наиболее подходящую стратегию, подобно второму уровню. Это даёт возможность каждому жителю индивидуально создавать дополнительные накопления, чтобы улучшить своё финансовое обеспечение в пенсионные годы.