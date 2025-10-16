Населению Латвии рассказали, от чего зависит размер их будущих пенсий
Наши сбережения в будущем будут зависеть не только от того, насколько активно мы их формируем сами, но и в значительной степени от того, насколько своевременно и в соответствии с возрастом выбран пенсионный план. Как сообщают эксперты Luminor, чем раньше начинается формирование накоплений на будущее, включая выбор подходящего пенсионного плана, тем больше шансов обеспечить себе комфортное финансовое положение в пожилом возрасте.
Пенсионная система Латвии состоит из трёх уровней
Взносы в первые два уровня основаны на социальных отчислениях из доходов человека, тогда как третий уровень является добровольным — каждый сам выбирает объём и частоту взносов, а также наиболее подходящую стратегию, подобно второму уровню. Это даёт возможность каждому жителю индивидуально создавать дополнительные накопления, чтобы улучшить своё финансовое обеспечение в пенсионные годы.
По данным Банка Латвии, несмотря на колебания финансовых рынков и другие глобальные вызовы, частные пенсионные фонды в первой половине 2025 года продолжили рост. Увеличение наблюдалось и в третьем пенсионном уровне: общий объём накоплений превысил 900 миллионов евро. Эти показатели свидетельствуют о растущем интересе жителей к накоплению средств и о стремлении активнее участвовать в формировании собственного пенсионного капитала.
Пенсионный план не является универсальным решением
Выбирая вложения в третий пенсионный уровень, важно понимать, что возраст, жизненный этап и склонность к риску определяют, какая инвестиционная стратегия наиболее подходит конкретному человеку.
Чем больше времени остаётся до выхода на пенсию, тем больший риск можно позволить себе принять, выбирая соответствующую стратегию инвестирования. В долгосрочной перспективе более рискованные планы часто обеспечивают более высокую прибыль, чем консервативные или сбалансированные, поэтому, начав накопления в молодости, стоит воспользоваться этой возможностью.
В то же время тем, кто приближается к пенсионному возрасту, больше подходят консервативные подходы, сосредоточенные на сохранении капитала.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Европе обнаружили, что Латвия - одно из лучших в мире направлений для выхода на пенсию.