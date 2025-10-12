В Европе обнаружили, что Латвия - одно из лучших в мире направлений для выхода на пенсию
Как сообщает Euronews, в этом году три европейские страны вошли в пятерку самых привлекательных мировых направлений для пенсионеров - там высокое качество жизни, хорошие налоговые условия и безопасность.
Рост продолжительности жизни и расширение возможностей для переезда за границу способствуют так называемой "миграции пенсионеров". Не знаете, где провести свои "золотые годы"? Согласно исследованию Global Retirement Report 2025, лучшими странами для переезда являются Португалия, Маврикий и Испания, за которыми следуют Уругвай и Австрия. В отчете, составленном компанией Global Citizen Solutions, перечислены 44 направления, включая только те, где действуют официальные программы выдачи виз для пенсионеров.
Латвия в этом списке помещена на высокое 9-е место - между Мальтой и Чили.
Международная миграция пенсионеров превращается из нишевого выбора в основной для людей, ставящих во главу угла качество жизни, безопасность, доступность и стабильность, рассказала Euronews Business профессор Лаура Мадрид, ведущий научный сотрудник исследования.
Если говорить о программах пенсионных виз, то более 36% всех возможностей доступны в Америке и почти 32% - в Европе, говорится в отчете. Тем не менее такие программы также начали появляться в Азии и Африке.
Страны, предлагающие визовые программы, оценивались по 100 баллам, исходя из таких факторов, как легкость переезда, стоимость жизни и налоговые льготы для пенсионеров.
В целом европейские страны выделяются в рейтинге благодаря высокому качеству жизни, хорошему здравоохранению и экологическим стандартам. Кроме того, если у вас есть резидентская виза одной из стран Шенгенского соглашения, вы можете свободно путешествовать по всем 27 странам государствам зоны на короткий срок.
Южная Европа выделяется благодаря особым налоговым режимам в сочетании со средиземноморским образом жизни.
"Европа, на которую приходится 32% всех вариантов пенсионных виз, лидирует по уровню здравоохранения, безопасности и интеграции, а южные центры, такие как Португалия, Испания и Греция, добавляют мягкий климат, приемлемые расходы и удобные для пенсионеров визы с пассивным доходом", - говорит Мадрид.
Согласно отчету, общий список наиболее благоприятных визовых схем для выхода на пенсию во всем мире возглавляет Португалия.
"Португалия возглавляет наш рейтинг 2025 Global Retirement Index, поскольку виза D7 является одной из самых востребованных в Европе виз с пассивным доходом", - говорит Адальберто Пукка, руководитель отдела услуг по глобальной мобильности Global Citizen Solutions.
Еще одна страна с высоким рейтингом - Испания, названная третьим лучшим направлением для пенсионеров, а Австрия считается пятым лучшим вариантом во всем мире. Западноевропейские страны часто предпочитают за их государственные системы здравоохранения мирового класса, среди которых выделяются Франция, Австрия и Испания.