Вот это сюрприз! Эксперты назвали Латвию одной из лучших стран в мире для выхода на пенсию

Латвия в этом рейтинге помещена на высокое 8-е место - между Мальтой и Кипром. Отмечается, что в стране, в отличие от большинства других государств, нет никаких налоговых льгот для иностранных пенсионеров. Зато очень быстро рассматриваются заявки на ВНЖ - в течение месяца, и по этому показателю Латвия на первом месте в мире.