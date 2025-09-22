Вот это сюрприз! Эксперты назвали Латвию одной из лучших стран в мире для выхода на пенсию
Планирование старости сегодня включает не только финансовую стабильность, но и качество жизни, доступ к медицине и безопасность. В некоторых странах с этим дела обстоят лучше, чем в других. Естественно, рейтинг предназначен для тех, кто хочет провести старость в чужой стране.
Согласно Global Retirement Report от компании Global Citizen Solutions, первое место заняла Португалия. Исследователи отмечают, что солнечная погода — не единственное преимущество, хотя она играет значительную роль. В стране в среднем 300 дней солнца в год, а живописные побережья сочетаются с современными и мультикультурными городами. Такая комбинация создает идеальные условия для тех, кто стремится совместить комфорт с активным стилем жизни.
В отчете отмечается, что Португалия привлекает прежде всего доступной и качественной медициной, а также высоким уровнем жизни при относительно низких затратах. Это делает страну особенно выгодной для людей с фиксированным доходом, например пенсии. Авторы исследования отмечают, что здешние условия позволяют наслаждаться беззаботным отдыхом без финансового давления.
Далее в рейтинге следуют Испания, Италия, Греция, Франция.
Латвия в этом рейтинге помещена на высокое 8-е место - между Мальтой и Кипром. Отмечается, что в стране, в отличие от большинства других государств, нет никаких налоговых льгот для иностранных пенсионеров. Зато очень быстро рассматриваются заявки на ВНЖ - в течение месяца, и по этому показателю Латвия на первом месте в мире.
Ну а доморощенным пенсионерам в Латвии живется не так сладко. Как ранее писал Otkrito.lv, многие жители страны признались, что на пенсии могут остаться без денег.