Кто бы сомневался: многие жители Латвии признались, что на пенсии могут остаться без денег
Опрос, проведенный банком Citadele, показал: 43% жителей Латвии не чувствуют уверенности своем финансовом будущем на пенсии.
Сомневается в будущем каждый третий молодой человек и более половины жителей в возрасте от 30 до 59 лет.
Среди людей старшего возраста, часть из которых уже получает пенсию, в своей финансовой стабильности не уверены 24% респондeнтов. Это тоже достаточно высокий показатель.
Около 29% жителей заявили, что частично уверены в своей благополучной старости. Молодежь настроена немного оптимистичнее, однако распределение ответов в целом почти одинаково во всех возрастных группах.
В то же время очень уверены в своем финансовом будущем на пенсии лишь 6% жителей.
«Хотя данные опроса отражают неуверенность людей в своем материальном благополучии на пенсии, мы видим, что сравнительно небольшая часть — всего 7% — признала, что вообще не думала о своем финансовом будущем в старости. Поэтому крайне важно быть информированными и интересоваться тем, что происходит с накоплениями во втором пенсионном уровне, ведь это существенно влияет на финансовое благополучие в будущем. Прежде всего стоит проверить, соответствует ли ваш инвестиционный план возрасту, а также — какую комиссию получает его управляющий. Если вы не знаете, у какого управляющего находится ваш накопленный второй пенсионный уровень, это можно уточнить на портале Latvija.lv», — отмечают авторы опроса.
Как ранее писал Otkrito.lv, многие жители Латвии упускают возможность получить солидную прибавку к пенсии.