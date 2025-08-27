Кто бы сомневался: многие жители Латвии признались, что на пенсии могут остаться без денег

«Хотя данные опроса отражают неуверенность людей в своем материальном благополучии на пенсии, мы видим, что сравнительно небольшая часть — всего 7% — признала, что вообще не думала о своем финансовом будущем в старости. Поэтому крайне важно быть информированными и интересоваться тем, что происходит с накоплениями во втором пенсионном уровне, ведь это существенно влияет на финансовое благополучие в будущем. Прежде всего стоит проверить, соответствует ли ваш инвестиционный план возрасту, а также — какую комиссию получает его управляющий. Если вы не знаете, у какого управляющего находится ваш накопленный второй пенсионный уровень, это можно уточнить на портале Latvija.lv», — отмечают авторы опроса.