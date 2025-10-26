У пенсионных накоплений жителей Латвии обнаружили один серьезный недостаток

Существует несколько показателей, косвенно указывающих на то, что такой потенциал в Латвии есть. Например, соотношение кредитов и вкладов в латвийском банковском секторе составляет 64 процента, что является одним из самых низких показателей в еврозоне, где этот показатель в среднем достигает около 94 процентов. Это означает, что значительная часть средств, размещенных в латвийских кредитных учреждениях, не используется для финансирования экономики. Одним из решений для улучшения ситуации может стать мобилизация этих средств с помощью инструментов местного рынка капитала.