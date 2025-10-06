VIP-пенсионеры: самоуправления Латвии тратят более 2,2 млн евро в год на пособия бывшим руководителям
Самоуправления Латвии продолжают тратить миллионы евро на пожизненные пособия бывшим руководителям, несмотря на критику Госконтроля. В прошлом году 268 экс-глав получили более 2,2 млн евро, при этом размер выплат привязан к росту минимальной зарплаты.
Самоуправления в прошлом году потратили более 2,2 млн евро на выплату пособий бывшим руководителям. Целесообразность таких компенсаций четыре года назад анализировал Государственный контроль, и на основе его рекомендаций Сейм внес поправки в соответствующий закон, чтобы пересмотреть порядок предоставления пособий. Однако и новая редакция закона предусматривает, что в течение еще нескольких лет самоуправления будут тратить значительные суммы на выплаты бывшим руководителям, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".
Согласно закону о статусе депутата думы самоуправления, такие пособия могут получать бывшие председатели самоуправлений или их заместители, которые занимали эти должности два созыва подряд. Это пособие в некоторой степени можно сравнить с пенсией за выслугу лет, так как оно выплачивается до конца жизни.
В прошлом году такие пособия в Латвии получали 268 человек. Их размер составляет две минимальные зарплаты - в этом году это 1480 евро.
Однако выплачиваемые конкретным бывшим руководителям суммы могут отличаться: если бывший глава самоуправления получает пенсию, то ему доплачивают только разницу между пособием и пенсией, чтобы общая сумма не была меньше двух минимальных зарплат. Такие пособия в настоящее время выплачиваются в 26 самоуправлениях. По подсчетам "De facto", в прошлом году на эти цели было израсходовано более 2,2 млн евро. При этом, по всей вероятности, суммы будут расти, поскольку размер пособия напрямую связан с минимальной зарплатой.