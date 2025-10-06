VIP-пенсионеры: самоуправления Латвии тратят более 2,2 млн евро в год на пособия бывшим руководителям

Однако выплачиваемые конкретным бывшим руководителям суммы могут отличаться: если бывший глава самоуправления получает пенсию, то ему доплачивают только разницу между пособием и пенсией, чтобы общая сумма не была меньше двух минимальных зарплат. Такие пособия в настоящее время выплачиваются в 26 самоуправлениях. По подсчетам "De facto", в прошлом году на эти цели было израсходовано более 2,2 млн евро. При этом, по всей вероятности, суммы будут расти, поскольку размер пособия напрямую связан с минимальной зарплатой.