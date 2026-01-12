Жителей побережья предупредили о проекте в Рижском заливе, который может изменить море у Рои и Мерсрагса

Проект в Латвии продвигает АО Riga Bay Aquaculture - специально созданная для этих целей компания, в которую входит латвийский производитель икры Sudrablīnis Holdings. Партнером является датская аквакультурная компания Musholm, принадлежащая группе японских пищевых предприятий Okamura Foods, которая расширяет свою деятельность на мировых рынках, прежде всего в Азии, включая контролируемый Китаем Гонконг. Это означает, что выращенная в Рижском заливе рыба, скорее всего, будет предназначена для экспорта. Исполнители проекта отрицают, что он несет угрозу окружающей среде. По их словам, датский опыт показывает, что риски загрязнения минимальны. Предприниматели настаивают, что уже в апреле в море должен быть размещен один из садков для выращивания форели, который позволит проверить, является ли вызванное им загрязнение критическим для экосистемы. Проект дошел до Кабинета министров во время работы министра земледелия Дидзиса Шмитса. Сначала были определены территории, где возможно размещение ферм, затем объявлен конкурс, в котором победили датские предприниматели. Шмитс отвергает утверждения о лоббировании интересов конкретной компании.