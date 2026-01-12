Зимние контрасты Даугавпилса: от тропического зноя до ностальгической поездки на историческом трамвае
Зимой жизнь в Даугавпилсе не замирает. Напротив — в самое темное время года город загорается новыми красками, предлагая путешественникам уникальную палитру ощущений. Здесь, в сердце Латгалии, за один день можно пережить, казалось бы, невозможное: утром погрузиться в медитативную арт-терапию среди валов крепости, днем согреться в настоящих тропических джунглях, а вечером пить чай, неспешно скользя по городу в ретротрамвае.
Крепость — гавань спокойствия и арт-терапия
Оказавшись в Даугавпилсской крепости, вы словно попадаете в другую временную зону. Здесь, среди древних валов, нашел приют музей Ротко, который этой зимой предлагает нечто большее, чем просто выставку, — возможность остановиться. Новый сезон выстроен как спокойная, открытая для размышлений среда, идеально подходящая для самого тихого времени года.
В залах музея царит медитативная атмосфера. Посетителей ждут пять международных художественных проектов, затрагивающих струны внутреннего мира человека. Вы увидите атмосферные «теневые картины», настраивающие на тихое созерцание, и современные фарфоровые работы, где хрупкий материал неожиданно соединяется с цифровыми технологиями. Сквозной темой сезона становятся пейзажи сновидений и истории, основанные на подсознании и поиске идентичности, позволяя каждому найти ответы на собственные вопросы.
Совсем рядом, но в совершенно ином настроении, открывает двери Центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал». Это место, где исторические стены XIX века встречаются с мощью моторов и элегантностью инженерной мысли, предлагая самую обширную и разнообразную экспозицию ретротехники и индустриального дизайна в Латгалии.
Зной джунглей посреди зимы
Когда зимний ветер начинает пощипывать щеки, в Даугавпилсе есть место, где царит вечное лето. Латгальский зоопарк — это не просто место для осмотра животных, а тщательно созданный тропический оазис. Переступив порог, вы буквально оказываетесь в джунглях. Воздух теплый и влажный, вокруг зеленеют экзотические растения, на фоне слышны звуки природы. Здесь в тесном контакте с посетителями живут обезьяны, неторопливые черепахи и загадочные игуаны. Это яркий и согревающий контраст уличному холоду, позволяющий «подзарядить батарейки».
Зимние контрасты Даугавпилса
Зимой жизнь в Даугавпилсе не замирает. Напротив — в самое темное время года город загорается новыми красками, предлагая путешественникам уникальную ...
Природные тропы — царство болота и просторы озера
Зимой Даугавпилс доказывает, что прогулка на свежем воздухе может быть и познавательным приключением. Центральную часть города с природой соединяет уникальный объект — Парк биоразнообразия латгальских водно-болотных угодий и Болотная тропа. Вместо того чтобы наблюдать болото со стороны, посетители могут отправиться по благоустроенным деревянным настилам глубоко внутрь угодья. Это редкая возможность в городской среде увидеть нетронутую экосистему, послушать шелест камышей и заметить птиц, для которых это место является домом.
Если хочется более широких горизонтов, стоит отправиться на набережные. Променад Большого Стропского озера — отличное место для долгих прогулок: он проходит через сосновый лес, где воздух наполнен ароматом хвои, и освещен даже в темное время суток. А променад на улице Бругю на правом берегу Даугавы позволяет наблюдать величественное течение главной реки страны и зимние пейзажи.
Наследие со вкусом и ремеслами
С латгальским гостеприимством невозможно познакомиться, не попробовав его на вкус. Центр кулинарного наследия Латгалии «Шмаковка» — это не просто рассказ о напитке, а современная цифровая экспозиция, которая в интерактивной форме проводит через историю региона, объясняя процесс создания напитка и его культурно-исторический контекст.
А если хочется почувствовать историю кончиками пальцев, стоит отправиться в Дом традиций. Здесь древние ремесленные навыки не хранятся за стеклом — на мастер-классах каждый может научиться создавать вещи так, как это делали наши предки, получая удовлетворение от работы собственными руками.
Праздничное сияние и планы
Город по-прежнему украшен к праздникам — рождественские декорации и главная елка будут освещать Даугавпилс и радовать гостей примерно до середины января.
Чтобы не пропустить культурные и спортивные события, стоит заглянуть на сайт самоуправления www.daugavpils.lv в раздел «Афиша». Кроме того, город позаботился об удобстве гостей — создан специальный Google-календарь с крупнейшими мероприятиями на весь год (уже внесены события 2026 года), который можно сохранить в телефоне, чтобы всегда быть в курсе.
Статья подготовлена при поддержке думы Даугавпилса.