Обязаны ли владельцы собак убирать за животными в городских лесах?
Прогулки с собаками в городских лесах и зеленых зонах нередко вызывают споры между жителями. Где заканчивается личная ответственность владельца питомца и какие правила действуют на территории города и за ее пределами.
Портал gorod.lv отвечает на вопрос жительницы Даугавпилса: «Есть вопрос в отношении уборки собачьих экскрементов. Если лес, в котором гуляют с собаками, находится на территории города, например в районе Химия, Ругели, Новый Форштадт, обязаны ли владельцы собак там убирать после своих животных? И где можно об этих правилах узнать?».
Ответ подготовили в Муниципальной полиции Даугавпилса: «В соответствии с правилами Кабинета министров № 411 от 25 июня 2024 года «Правила хорошего содержания и защиты домашних (комнатных) животных», при нахождении собаки вне территории владельца необходимо незамедлительно после дефекации собаки убрать ее экскременты. Соответственно, обязанность по уборке экскрементов распространяется также и на лесную территорию.
Ответственность за нарушение требований по хорошему содержанию животных предусмотрена статьей 57 Закона о защите животных – может быть применен денежный штраф к физическому лицу в размере до трехсот пятидесяти штрафных единиц (до 1750 евро), а к юридическому лицу – от двадцати двух до пятисот штрафных единиц (до 2500 евро).
Процесс по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 57 Закона о защите животных, до рассмотрения дела осуществляет Муниципальная полиция или административная инспекция самоуправления, а административное дело рассматривает муниципальная административная комиссия или подкомиссия. Государственная полиция также имеет право осуществлять процесс по административному правонарушению до рассмотрения административного дела.
В случаях выявления нарушений, с целью обеспечения своевременного реагирования на полученную информацию о зафиксированных правонарушениях, необходимо сообщать в Муниципальную полицию соответствующей территории либо в Государственную полицию по телефону 110. Сотрудники полиции проверят полученную информацию и, при подтверждении нарушений, будут действовать в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и в пределах своей компетенции».
Стоит отметить, что правила являются универсальными, а ответ - актуальным и для жителей других самоуправлений Латвии.