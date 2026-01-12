Обязаны ли владельцы собак убирать за животными в городских лесах?

Портал gorod.lv отвечает на вопрос жительницы Даугавпилса: «Есть вопрос в отношении уборки собачьих экскрементов. Если лес, в котором гуляют с собаками, находится на территории города, например в районе Химия, Ругели, Новый Форштадт, обязаны ли владельцы собак там убирать после своих животных? И где можно об этих правилах узнать?».