У пенсионных систем Европы новый вызов - мы стали слишком долго жить

В США и Западной Европе люди в среднем проживали на пенсии 3-5 лет, а в остальном мире многие вообще не доживали до пенсионного возраста, умирая раньше. Сейчас даже в странах Африки к югу от Сахары, которые не отличаются высоким уровнем жизни и развитой медициной, пенсионеры живут на пенсии до пяти лет, а в таких странах, как Канада и Япония, речь идет о 18-20 годах. Остальные развитые страны тоже приближаются к этим показателям.