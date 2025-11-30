Количество пенсионеров в Латвии выросло, средняя пенсия - тоже. Стоит ли радоваться прибавке в 6 евро?

На первый взгляд, это кажется значительной суммой, но ключевая информация кроется в динамике: с начала года (с января) эта сумма увеличилась всего на 6,47 евро. Это подчеркивает, что, хотя номинальный размер пенсий растет, темпы этого роста весьма скромны.