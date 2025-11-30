Количество пенсионеров в Латвии выросло, средняя пенсия - тоже. Стоит ли радоваться прибавке в 6 евро?
По данным Государственного агентство социального страхования (VSAA), средний размер пенсии по возрасту в Латвии с января по сентябрь этого года вырос, превысив 627 евро. Вместе с этим, число получателей выплат также немного увеличилось.
Вопросы пенсионного обеспечения всегда находятся в центре внимания, особенно когда речь идет о финансовых новостях. Как сообщает VSAA, в течение 2025 года в Латвии наблюдается медленный, но уверенный рост средней пенсии по возрасту.
Скромная, но позитивная динамика
Согласно последним данным, в сентябре этого года средний размер пенсии по возрасту в Латвии достиг 627,71 евро.
На первый взгляд, это кажется значительной суммой, но ключевая информация кроется в динамике: с начала года (с января) эта сумма увеличилась всего на 6,47 евро. Это подчеркивает, что, хотя номинальный размер пенсий растет, темпы этого роста весьма скромны.
Получателей стало больше
Вместе с ростом средней выплаты, немного увеличилось и число самих пенсионеров. В сентябре пенсию по возрасту получали 436 264 человека, что на 97 человек больше, чем было зарегистрировано в январе. Этот небольшой прирост отражает демографические тенденции и постепенный выход на заслуженный отдых очередных когорт жителей.
Перспективы и вопросы
Средняя пенсия в 627,71 евро — достаточно ли этого для достойной жизни? Вопрос остается открытым и зависит от многих факторов: есть ли у человека собственное жилье, какие расходы на здоровье, живет ли он один или с семьей.
По данным различных исследований, многие пенсионеры в Латвии продолжают работать или получают дополнительную поддержку от детей именно потому, что одной пенсии недостаточно для комфортной жизни.
Условия выхода на пенсию в 2025 году
Напомним, что в 2025 году в Латвии завершилось постепенное повышение пенсионного возраста. Право на получение государственной пенсии по возрасту имеют лица, которые:
- Достигли установленного пенсионного возраста, который в 2025 году составляет 65 лет.
- Имеют страховой стаж не менее 20 лет.
Таким образом, для получения пенсии необходимо не только достичь определенного возраста, но и подтвердить достаточно длительный трудовой стаж.