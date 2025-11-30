Количество пенсионеров в Латвии выросло, средняя пенсия - тоже. Стоит ли радоваться прибавке в 6 евро?
фото: Shutterstock
Пенсия в Латвии растет, но медленно - редний размер выплат увеличился на 6.47 евро с начала года
В Латвии

Количество пенсионеров в Латвии выросло, средняя пенсия - тоже. Стоит ли радоваться прибавке в 6 евро?

Отдел информации

LETA / Otkrito.lv

По данным Государственного агентство социального страхования (VSAA), средний размер пенсии по возрасту в Латвии с января по сентябрь этого года вырос, превысив 627 евро. Вместе с этим, число получателей выплат также немного увеличилось.

Вопросы пенсионного обеспечения всегда находятся в центре внимания, особенно когда речь идет о финансовых новостях. Как сообщает VSAA, в течение 2025 года в Латвии наблюдается медленный, но уверенный рост средней пенсии по возрасту.

Скромная, но позитивная динамика

Согласно последним данным, в сентябре этого года средний размер пенсии по возрасту в Латвии достиг 627,71 евро.

На первый взгляд, это кажется значительной суммой, но ключевая информация кроется в динамике: с начала года (с января) эта сумма увеличилась всего на 6,47 евро. Это подчеркивает, что, хотя номинальный размер пенсий растет, темпы этого роста весьма скромны.

Получателей стало больше

Вместе с ростом средней выплаты, немного увеличилось и число самих пенсионеров. В сентябре пенсию по возрасту получали 436 264 человека, что на 97 человек больше, чем было зарегистрировано в январе. Этот небольшой прирост отражает демографические тенденции и постепенный выход на заслуженный отдых очередных когорт жителей.

Перспективы и вопросы

Средняя пенсия в 627,71 евро — достаточно ли этого для достойной жизни? Вопрос остается открытым и зависит от многих факторов: есть ли у человека собственное жилье, какие расходы на здоровье, живет ли он один или с семьей.

По данным различных исследований, многие пенсионеры в Латвии продолжают работать или получают дополнительную поддержку от детей именно потому, что одной пенсии недостаточно для комфортной жизни.

Условия выхода на пенсию в 2025 году

Напомним, что в 2025 году в Латвии завершилось постепенное повышение пенсионного возраста. Право на получение государственной пенсии по возрасту имеют лица, которые:

  • Достигли установленного пенсионного возраста, который в 2025 году составляет 65 лет.
  • Имеют страховой стаж не менее 20 лет.

Таким образом, для получения пенсии необходимо не только достичь определенного возраста, но и подтвердить достаточно длительный трудовой стаж.

Темы

ПенсияVSAAГосударственное агентство социального страхованияЗдоровьеЛатвия

Другие сейчас читают