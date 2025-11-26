Европа стремительно стареет, а наши пенсии под угрозой: почему политики боятся говорить правду

Законы о пенсионном возрасте в странах ЕБРР растут в последние годы и варьируются от 55 до 67 лет, однако фактический средний возраст выхода на пенсию ниже. Это означает, что повышение официального порога не всегда побуждает людей работать дольше, если остаётся возможность выйти на пенсию раньше.