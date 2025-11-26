Европа стремительно стареет, а наши пенсии под угрозой: почему политики боятся говорить правду
Европа стареет, и политическая воля для управления такими переменами ослабляется из-за того, что политики сами "седеют", говорится в новом отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Стареющие лидеры и стареющие избиратели "сужают политическое пространство для перемен", но без срочных мер будут серьезные проблемы.
В отчете особое внимание уделяется странам с формирующейся экономикой, куда инвестирует ЕБРР. В этом регионе сокращение числа людей трудоспособного возраста может снизить ежегодный рост ВВП на душу населения в среднем почти на 0,4 процентных пункта с 2024 по 2050 годы. Такой переход, вызванный падением рождаемости и ростом продолжительности жизни, создаёт растущее фискальное давление на правительства.
«Большой вывод отчета в том, что действовать нужно сейчас, пока демографические тенденции не закрыли возможности», — сказала Беата Яворцик, главный экономист ЕБРР, в комментарии Euronews.
«Политики должны быть смелыми, готовы говорить о сложных компромиссах и уметь противостоять краткосрочному давлению».
ИИ — не «магическое решение»
Меры по смягчению экономических последствий старения включают политику повышения рождаемости, увеличение миграции, меры по расширению участия в рабочей силе и внедрение новых технологий.
Что касается политики рождаемости, побуждающей женщин иметь больше детей, — ЕБРР считает, что её постоянный эффект ограничен, несмотря на высокие расходы государства.
«К 2019 году большинство правительств в регионах ЕБРР приняли меры для стимулирования рождаемости, тогда как в 1980 году таких экономик было лишь 5%», — отмечают исследователи.
«Хотя щедрые пакеты пособий давали кратковременные всплески рождаемости, поддерживать высокий уровень было сложно после завершения стимулирующих программ».
Внедрение новых технологий, особенно искусственного интеллекта, действительно может повысить производительность, но это не универсальное решение. «Достижения в области ИИ, вероятно, повысят производительность труда в одних профессиях, но вытеснят работников в других», — говорится в отчете.
Когда политика важнее экономики
По мнению ЕБРР, самый мощный инструмент управления старением населения — привлечение большего числа людей к работе, особенно пожилых. Продление трудовой деятельности позволяет людям дольше вносить вклад в экономику, особенно в профессиях без серьезных физических нагрузок.
Законы о пенсионном возрасте в странах ЕБРР растут в последние годы и варьируются от 55 до 67 лет, однако фактический средний возраст выхода на пенсию ниже. Это означает, что повышение официального порога не всегда побуждает людей работать дольше, если остаётся возможность выйти на пенсию раньше.
Несмотря на перспективы пенсионных реформ, ключевым препятствием является политическая воля, отмечает ЕБРР. Продление трудового стажа — политически болезненная тема, и многие законодатели, сами будучи пожилыми, избегают её.
«По мере того как лидеры стареют быстрее населения, они становятся более восприимчивыми к нуждам своего поколения, то есть старшего», — сказала Беата Яворцик.
«И, конечно, именно старшее поколение голосует чаще, чем молодые». Согласно опросу ОЭСР, опубликованному в этом году, граждане 18–29 лет на 21 процентный пункт реже голосуют на национальных выборах, чем люди 50+.
Аргументы в пользу миграции
Преобладание пожилых поколений в политике также приводит к более жесткой миграционной политике, отмечает ЕБРР. Хотя иммигранты могут создавать нагрузку на социальные системы, их вклад на рынке труда особенно ценен для стареющего общества — если они молоды и квалифицированы.
Молодые граждане обычно поддерживают более либеральную миграционную политику, чем пожилые, но из-за недостаточного политического представительства «их голоса рискуют быть заглушенными», предупреждает ЕБРР.
«Для изменения динамики потребуются не только смелые реформы, но и усилия по мобилизации молодых избирателей», — заключают исследователи.