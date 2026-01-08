Синоптики предупреждают - пятница станет самым холодным днем этой зимы

Самая сильная поземка будет в Латгале и Селии, а также местами в Видземе и Курземе. На дорогах образуются заносы. Осадков не ожидается, снег пройдет только в южной Латгале во второй половине дня. Небо затянут облака. Температура воздуха ночью и утром опустится до -9...-14 градусов, в северном Курземе -5...-8 градусов. Днем столбик термометра поднимется на 1-3 градуса выше. Из-за ветра мороз будет чувствоваться сильнее.