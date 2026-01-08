"Экономия в 150 млн евро по сути - ничто": бизнес раскритиковал подход властей к бюджету

Сравнивая Латвию с Литвой, Зариня подчеркивает различия в подходе к рискам и внедрению регулирования. По ее словам, Литва готова брать на себя больше рисков, не боится возражать европейским требованиям и не стремится быть первой во внедрении всех норм. В Латвии же предпринимательская среда, по ее оценке, часто оказывается ограничивающей. Если среда больше наказывает и «грозит пальцем», а не поддерживает амбиции, предприниматели не идут вперед так смело, добавила она.