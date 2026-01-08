"Экономия в 150 млн евро по сути - ничто": бизнес раскритиковал подход властей к бюджету
Руководство Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в конце прошлого года возглавила Катрина Зариня. В программе TV3 "900 секунд" она отметила, что прошедший год для латвийской экономики можно оценить как стагнационный — рост был минимальным. По ее словам, увеличение внутреннего валового продукта оказалось слабым, при этом Латвия отстает от соседних стран и средних темпов в Европе.
Катрина Зариня поясняет, что на слабые показатели экономики повлияла цепочка кризисов — пандемия Covid-19, война в Украине и энергетический кризис. В таких условиях предприниматели стали осторожнее и сдержаннее в инвестициях. Компании, по ее словам, неуверенно смотрят в будущее, и это влияет на темпы их развития. Также этому не способствовали решения, которые на политическом уровне либо не были приняты, либо были затянуты.
Сравнивая Латвию с Литвой, Зариня подчеркивает различия в подходе к рискам и внедрению регулирования. По ее словам, Литва готова брать на себя больше рисков, не боится возражать европейским требованиям и не стремится быть первой во внедрении всех норм. В Латвии же предпринимательская среда, по ее оценке, часто оказывается ограничивающей. Если среда больше наказывает и «грозит пальцем», а не поддерживает амбиции, предприниматели не идут вперед так смело, добавила она.
Критика в предпринимательской среде, по словам Зарини, касается и процесса формирования государственного бюджета: политики, как она считает, недостаточно прислушались к призывам сокращать расходы и больше фокусироваться на инвестициях в рост.
«Экономия в 150 миллионов евро по сути — ничто. Предприниматели смотрят на это критически, потому что именно компании создают ценность и деньги для госбюджета — они не возникают из воздуха», — подчеркнула председатель правления LTRK.
Говоря о будущем, Зариня сохраняет осторожный оптимизм. Она признала, что меморандум о снижении цен на продукты питания не дал быстрого результата, однако сам факт сотрудничества оценивает положительно. «Цены не формируются в вакууме — на них влияют энергия, стоимость рабочей силы и цепочки поставок. Мы не опускаем руки и продолжим работать», — сказала она.
В LTRK надеются, что этот год может принести постепенные позитивные изменения, если удастся сократить бюрократию и создать более благоприятную для бизнеса среду.