Москва угрожает: западные военные в Украине станут "законными целями"

"Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта", - заявила Захарова. По ее словам, "размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция", а эти подразделения объекты "будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации".