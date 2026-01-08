Москва угрожает: западные военные в Украине станут "законными целями"
Россия вновь заявила, что размещение западных военных в Украине является "иностранной интервенцией" и такие солдаты станут законной целью для российских войск.
России неприемлемо размещение западных военнослужащих в Украине, в четверг в заявлении вновь подтвердила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, комментируя подписанную 6 января представителями Франции, Великобритании и Украины Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
"Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта", - заявила Захарова. По ее словам, "размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция", а эти подразделения объекты "будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации".
При этом страны коалиции доброй воли — союзники Украины — предусматривают размещение международного контингента на Украине после достижения договоренности с Россией о прекращении огня, а не для участия в боевых действиях. В заявлении МИД России это не упоминается.
Британская газета The Times в четверг сообщает, что Великобритания и Франция хотят направить на Украину до 15 000 военнослужащих, что значительно меньше, чем предполагалось ранее. Издание отмечает, что даже обеспечение этой миссии силами 7500 военных станет для Лондона серьезным вызовом.
США и несколько европейских стран отказались направлять своих военнослужащих на Украину. Гарантии безопасности являются ключевым условием для того, чтобы Украина могла подписать мирное соглашение на основе предложений США.
Москва неоднократно заявляла, что размещение западного военного персонала в Украине является неприемлемым. Однако представители США, как ранее сообщали СМИ, подчеркивают, что, по их мнению, Россия в конечном итоге может согласиться на это в рамках компромисса. Для Москвы более важным является вопрос контроля над территориями, в особенности над Донецкой областью.