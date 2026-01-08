Зимние пальто и ботинки для собак - дань моде или реальная необходимость? Мнение специалиста
Опасаясь холода и вредного воздействия соли, многие хозяева надевают на своих питомцев зимние куртки, а также обувь — ботиночки. Правильно ли это, рассказывает руководитель ветеринарной клиники Dr. Makarova, ветеринарный врач Катрина Макарова.
Зимняя одежда нужна собакам без шерсти или с очень коротким шерстным покровом, как, например, мексиканская голая собака или левретка. Также исключение составляют питомцы, вернувшиеся из теплых стран, — чтобы им было легче акклиматизироваться и отрегулировать терморегуляцию, можно надеть куртку. В то же время для остальных животных зимняя одежда — скорее модная деталь, чем необходимость, так как шерсть защищает их от холода. Но если собака уже привыкла к зимней одежде, без нее ей будет холодно. Поэтому нельзя резко менять эту привычку — от зимней куртки собаку нужно отучать постепенно.
Опасаясь вредного воздействия соли и песка, многие хозяева надевают на лапы питомцев зимнюю обувь — ботиночки. Специалист говорит, что они действительно необходимы, если у собаки есть патологии подушечек лап или кожи, но у здоровых животных проблемы или аллергия от соли и песчаной смеси не возникнут.
«Однако после любой зимней прогулки лапы необходимо мыть. Можно использовать различные защитные кремы, которые продаются в ветеринарных аптеках», — советует Катрина Макарова.