Жителям объяснили, почему таблетки от давления и сердца для пенсионеров могут стать роскошью

Проблемой является также небольшое количество производителей лекарств. По данным Medicines for Europe, в 66% случаев причиной недоступности лекарств стало именно это. В 2024 году 47% генерических лекарств в Европе производила всего одна компания, 22% - две компании, а 12% - три компании. Страшно подумать, что этим нескольким производителям приходится удовлетворять потребности всех стран. Соответственно, если оборвется хотя бы одно звено производственной цепочки, поставка лекарств окажется под угрозой. Последние данные показывают, что из-за сокращения количества производителей все чаще исчезают дженерики, которые были доступны на рынке еще 10 лет назад. Это снижение особенно затрагивает такие области как лечение рака и доступность антибиотиков, повышая риск нехватки лекарств и ставя под угрозу возможность пациентов получать жизненно важное лечение.