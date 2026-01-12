Латвия отличилась на фоне всей Европы в том, что касается роста цен на жилье

По сравнению со вторым кварталом 2025 года в третьем квартале цены на жилье увеличились на 1,6 процента как в еврозоне, так и в ЕС. По сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье снизились в пяти государствах — членах ЕС и выросли в двадцати одной стране. Наибольшее квартальное падение зафиксировано в Люксембурге — на 3,1 процента, Финляндии — на 2,2 процента и Словении — на 1,1 процента. Самый значительный рост цен по сравнению с предыдущим кварталом отмечен в Латвии — на 5,2 процента, в Словакии — на 4,9 процента и в Португалии — на 4,1 процента.