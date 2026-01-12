Конец легенды: Лох-несское чудовище официально признано несуществующим
Ведущий эксперт по Лох-несскому чудовищу, в народе прозванному "Несси", рассказал газете The Sun, что он больше не верит в существование чудовища.
76-летний Эдриан Шайн заявил, что больше не считает Лох-несское чудовище реальным существом. По его словам, большинство «наблюдений» — это лишь человеческое восприятие обычных явлений, например следа от проходящего судна.
Эдриан Шайн, который после 52 лет работы практически отошел от дел в рамках проекта по изучению существа из озера Лох-Несс, объясняет, что иллюзии возникают из-за особенностей Каледонского канала, проходящего через озеро. По его словам, волны от кораблей в этих местах формируют характерные «многогорбые» очертания, которые люди часто принимают за Несси.
Он отметил, что существуют и другие оптические обманы. Так называемая «длинная шея» Несси, по его мнению, нередко оказывается птицами, сидящими на спокойной поверхности воды.
Несмотря на скептицизм, Шайн признает, что был бы «в восторге», если бы оказался неправ, и действительно увидел бы легендарное существо. Но, увы - вода в озере слишком холодная, а количество рыбы недостаточно для существования крупного животного.
По словам Шайна, его сомнения усилились после личного опыта, когда он принял за «горб» Несси обычную скалу. Позднее скептицизм укрепился после визита иллюзиониста, показавшего, что многие известные «доказательства» существования чудовища были подделками или легко объяснимыми визуальными эффектами.
Эдриан Шайн руководил масштабным обследованием озера в 1987 году, а также буровыми работами в 1994 году.