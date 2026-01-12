Конец легенды: Лох-несское чудовище официально признано несуществующим

Эдриан Шайн, который после 52 лет работы практически отошел от дел в рамках проекта по изучению существа из озера Лох-Несс, объясняет, что иллюзии возникают из-за особенностей Каледонского канала, проходящего через озеро. По его словам, волны от кораблей в этих местах формируют характерные «многогорбые» очертания, которые люди часто принимают за Несси.