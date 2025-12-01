Без очередей и талончиков: что изменится для клиентов CleanR в Юрмале с 2026 года

«Мы видим четкую тенденцию — жителям Юрмалы нравится использовать цифровые инструменты. Жители города современные и привыкли заказывать значительную часть повседневных услуг в цифровом формате — как на сайте, так и в мобильном приложении. Это не только делает процесс быстрее и удобнее, но и значительно снижает риск недоразумений или человеческих ошибок, так как информация, желаемые даты и сроки оказания услуг указываются точно и корректно. Также в 2024 году, при перезаключении договоров на вывоз отходов, более 80 % предприятий и жителей выбрали цифровой формат. Хотя клиентский центр в Юрмале прекратит работу, мы по-прежнему доступны по телефону, а также в цифровой коммуникации и при личном визите в Риге», — комментирует руководитель департамента по управлению бытовыми отходами компании Лиене Румпане.