Без очередей и талончиков: что изменится для клиентов CleanR в Юрмале с 2026 года
С 1 января 2026 года оператор по управлению отходами CleanR в Юрмале полностью перейдет на цифровое обслуживание клиентов, то есть будет закрыт клиентский центр в Юрмале, на улице Фабрикас, 11.
Компания призывает клиентов использовать портал самообслуживания www.manai.videi.lv или мобильное приложение, где можно выполнять все основные действия: просматривать и оплачивать счета, изменять график вывоза отходов, заказывать контейнеры или дополнительные услуги, а также участвовать в различных акциях.
«Мы видим четкую тенденцию — жителям Юрмалы нравится использовать цифровые инструменты. Жители города современные и привыкли заказывать значительную часть повседневных услуг в цифровом формате — как на сайте, так и в мобильном приложении. Это не только делает процесс быстрее и удобнее, но и значительно снижает риск недоразумений или человеческих ошибок, так как информация, желаемые даты и сроки оказания услуг указываются точно и корректно. Также в 2024 году, при перезаключении договоров на вывоз отходов, более 80 % предприятий и жителей выбрали цифровой формат. Хотя клиентский центр в Юрмале прекратит работу, мы по-прежнему доступны по телефону, а также в цифровой коммуникации и при личном визите в Риге», — комментирует руководитель департамента по управлению бытовыми отходами компании Лиене Румпане.
Клиентов в дальнейшем будут обслуживать очно в двух клиентских центрах CleanR в Риге. На улице Меллужу, 17 прием посетителей осуществляется по вторникам и четвергам с 8:30 до 17:00, с перерывом с 12:00 до 12:30. На улице Виеталвас, 5 клиентов обслуживают в рабочие дни с 8:00 до 17:00.
Связаться с компанией также можно по телефону, позвонив в клиентский центр по номеру 67111001.