Половина жителей страны хочет знать, куда идут их пенсии - и требует честности

44 % людей в Латвии хотели бы, чтобы их инвестиции направлялись в латвийские и балтийские компании. Столько же респондентов выразили желание, чтобы доля устойчивых компаний в их инвестиционном портфеле росла. Самыми популярными отраслями, в которые жители хотели бы инвестировать для содействия позитивному влиянию на окружающий мир, являются социальные услуги – такие как здравоохранение, образование и доступность (55 %), а также охрана природы (42 %). Примерно треть жителей с готовностью выбрала бы более устойчивые инвестиции, даже если бы это означало немного более низкую доходность.