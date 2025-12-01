Половина жителей страны хочет знать, куда идут их пенсии - и требует честности
Все больше жителей Латвии следят за тем, чтобы вложенные деньги не только приносили прибыль, но и поддерживали компании, чья деятельность соответствует их ценностям. Опрос Swedbank показывает, что 57 % участников 2-го уровня пенсионной системы были бы готовы сменить пенсионный план, если текущие инвестиции не соответствуют их ценностям. Жители особенно не хотят, чтобы их пенсионные деньги попадали в компании, связанные с азартными играми и порнографией (53 %), а также с индустрией быстрых кредитов, табака и алкоголя (40 %).
44 % людей в Латвии хотели бы, чтобы их инвестиции направлялись в латвийские и балтийские компании. Столько же респондентов выразили желание, чтобы доля устойчивых компаний в их инвестиционном портфеле росла. Самыми популярными отраслями, в которые жители хотели бы инвестировать для содействия позитивному влиянию на окружающий мир, являются социальные услуги – такие как здравоохранение, образование и доступность (55 %), а также охрана природы (42 %). Примерно треть жителей с готовностью выбрала бы более устойчивые инвестиции, даже если бы это означало немного более низкую доходность.
«Из года в год растет интерес жителей к значению устойчивых инвестиций, и особенно заметно это среди молодежи. Выбирая устойчивые вложения, можно добиться даже большего конечного эффекта, чем за счет повседневных “шагов устойчивости”, например, ограничения потребления воды или сортировки отходов. Исследования показывают, что выбор устойчивого пенсионного плана на протяжении жизни может дать действительно большой вклад. Поэтому продуманный выбор управляющего пенсионными накоплениями важен не только для обеспечения достаточного уровня будущих доходов, но и в контексте устойчивости – то есть того, какое будущее мы хотим строить», – отмечает Анжелика Добровольска, руководитель компании Swedbank по управлению инвестициями.
«В свою очередь, если для жителя важен аспект локальных инвестиций, можно выбрать такой план 2-го уровня пенсий, который этому соответствует. В настоящее время управляющие 2-го уровня пенсионной системы Латвии инвестировали в Латвии около 700 млн евро, из которых 300 млн евро – это вложения пенсионных планов Swedbank. Говоря об инвестициях в Латвии и Балтии, с точки зрения долгосрочной выгоды для клиента важно также сохранять баланс между поддержкой местной экономики и диверсификацией рисков».
Среди крупнейших преимуществ устойчивых инвестиций жители называют стимулирование ответственного ведения бизнеса (36 %), повышение энергоэффективности (35 %) и улучшение условий труда (32 %). В то же время более половины (53 %) жителей не знают, придерживается ли их управляющий средствами 2-го уровня пенсий стратегии устойчивых инвестиций.
Отвечая на вопрос о факторах выбора управляющего пенсией, кроме доходности и комиссии, 65 % жителей считают важным получать четкую и понятную коммуникацию, для 40 % важны опыт и надежность управляющего пенсионными средствами, а для 35 % важно понимать, куда инвестируются их деньги.