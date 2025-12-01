Стало известно, кто заселится в строящийся деловой центр на месте бывшего Дома печати
фото: LETA
Идет строительство.
Компания IoT и платежная технологическая компания Vendon выбрали Preses Nama Kvartals на Кипсале в качестве своего нового офиса. Переезд в новые помещения планируется после ввода здания в эксплуатацию во второй половине 2026 года.

Vendon планирует перенести в новые офисные помещения всю деятельность компании. Привлечение арендатора поддержала компания недвижимости Kivi Real Estate.

Сообщается, что строительство офисного здания Preses Nama Kvartals идет по графику. Здание планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году.

Девелоперы также утверждают, что предложение офисов класса A в Пардаугаве до сих пор было очень ограниченным, поэтому развитие Preses Nama Kvartals является важным событием для всего офисного рынка. 

