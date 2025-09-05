ФОТО: строительство современного комплекса Preses Nama Kvartāls вышло на новый этап

Новое офисное здание обеспечит одни из самых современных рабочих помещений в Риге — с устойчивыми техническими решениями, высокой энергоэффективностью и широкими возможностями как для местных, так и для международных компаний. Завершение строительства запланировано на 2026 год. «Праздник стропил символизирует достижение важного этапа — мы строим не просто современное офисное здание, но и способствуем развитию Риги, создавая новый бизнес-квартал. Я искренне благодарен команде и каждому, кто участвует в реализации этого замысла. Preses Nama Kvartāls станет местом, где встречаются бизнес, инновации и динамичный ритм города», — отметил Повилас Урбонавичюс, руководитель Lords LB Special Fund V.