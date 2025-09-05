ФОТО: строительство современного комплекса Preses Nama Kvartāls вышло на новый этап
4 сентября в Preses Nama Kvartāls в Риге, на Кипсале, торжественно отметили праздник возведения стропил, завершив строительство несущих конструкций современного офисного здания класса A. Традиционно этот праздник символизирует достижение наивысшей точки здания.
Во время церемонии к самой верхней точке здания был поднят венок — символическая традиция, приносящая удачу дальнейшему развитию проекта. На мероприятии собралась вся проектная команда и партнеры — представители более чем 20 компаний из Латвии, Литвы и Эстонии, участвующих в реализации проекта. В целом этот важный этап проекта отметили около 100 человек.
Новое офисное здание обеспечит одни из самых современных рабочих помещений в Риге — с устойчивыми техническими решениями, высокой энергоэффективностью и широкими возможностями как для местных, так и для международных компаний. Завершение строительства запланировано на 2026 год. «Праздник стропил символизирует достижение важного этапа — мы строим не просто современное офисное здание, но и способствуем развитию Риги, создавая новый бизнес-квартал. Я искренне благодарен команде и каждому, кто участвует в реализации этого замысла. Preses Nama Kvartāls станет местом, где встречаются бизнес, инновации и динамичный ритм города», — отметил Повилас Урбонавичюс, руководитель Lords LB Special Fund V.
Preses Nama Kvartāls строится в самом сердце Риги — на Кипсале. На первом этапе проекта возводится современное 11-этажное офисное здание класса A. В будущем в квартале планируется разместить также медицинский или образовательный центр, гостиницу или жилой дом, еще одно офисное здание, а также необходимую инфраструктуру.